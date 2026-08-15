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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة الأردنية تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع

البورصة الأردنية
البورصة الأردنية
أ ش أ

 أنهت البورصة الأردنية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف في الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم، وسط تراجع في حجم التداول مقارنة بالأسبوع السابق.


ووفقًا لبيانات بورصة عمّان، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 3992.0 نقطة، مقارنة بـ 3986.1 نقطة للأسبوع السابق، بارتفاع نسبته 0.15%، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).


وعلى المستوى القطاعي، ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.37%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.15%، في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.16%.


وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال الأسبوع الماضي 11.5 مليون دينار، مقارنة بـ14.0 مليون دينار للأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 17.6%، فيما بلغ إجمالي حجم التداول نحو 57.6 مليون دينار، مقارنة مع 69.9 مليون دينار للأسبوع السابق.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نحو 30.7 مليون سهم، نفذت من خلال 18431 عقدًا.


وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، تصدر القطاع المالي بقيمة بلغت 24.00 مليون دينار وبنسبة 41.66% من إجمالي حجم التداول، تلاه قطاع الخدمات بقيمة 17.81 مليون دينار وبنسبة 30.91%، ثم قطاع الصناعة بقيمة 15.80 مليون دينار وبنسبة 27.43%.


وبمقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي، والبالغ عددها 130 شركة، مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 61 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، فيما انخفضت أسعار أسهم 43 شركة.

البورصة الأردنية تداولات ارتفاع طفيف

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