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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهداف المغربي سفيان بن جديدة يضع اسم الأهلي على إنستجرام

سفيان بن جديدة
سفيان بن جديدة
سارة عبد الله

وضع المهاجم المغربي سفيان بن جديدة اسم النادي الأهلي في خانة التعريف (Bio) بحسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وذلك بعد إعلان انضمامه رسميًا إلى صفوف القلعة الحمراء بعقد يمتد لثلاثة مواسم، في خطوة تؤكد بداية مشواره مع الفريق واستعداده لخوض التحديات المقبلة بقميص المارد الأحمر. 

كان عمر بنيس، رئيس الشركة الرياضية لنادي المغرب الفاسي، كشف كواليس المفاوضات التي قادت إلى انتقال المهاجم المغربي سفيان بنجديدة إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد بنيس أن إدارة المغرب الفاسي كانت تتابع اللاعب قبل بداية الموسم الماضي، ونجحت في التعاقد معه رغم الظروف الصعبة التي كان يمر بها النادي، مشيدًا بما يتمتع به بنجديدة من احترافية والتزام داخل وخارج الملعب.

وأوضح رئيس الشركة الرياضية أن الأهلي بدأ المفاوضات بعروض شفهية لم ترقَ إلى تطلعات ناديه، مشيرًا إلى أنه تعمد إثارة الأمر إعلاميًا للضغط من أجل تقديم عرض رسمي.

سفيان بن جديدة الأهلي المغربي سفيان بنجديدة

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