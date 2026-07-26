منتخب الناشئين يلتقي رواندا والناشئات يواجهن تنزانيا بتصفيات الأفروباسكت

يلتقي منتخب الناشئين لكرة السلة نظيره رواندا، اليوم الأحد، ضمن منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا، والتي تقام خلال الفترة من 22 إلى 29 يوليو الجاري على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره رواندا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويسبق لقاء منتخب الناشئين، مواجهة منتخب مصر للناشئات ونظيره تنزانيا، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وشهدت منافسات اليوم الأول والثاني فوز منتخبا مصر ناشئين وناشئات، حيث تغلب منتخب الناشئين على تنزانيا بنتيجة 126-32، وفاز أيضا منتخب الناشئات أمام كينيا بنتيجة 78-30 وأمام تنزانيا 86-50.

ويشارك في بطولة الناشئات كل من: مصر "البلد المضيف"، كينيا، رواندا، تنزانيا، فيما يشارك في بطولة الناشئين منتخبات مصر "البلد المضيف"، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل بطولة إلى نهائيات الأفروباسكت تحت 18 عامًا، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.