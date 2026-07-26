مسؤول إيراني: قرار ترامب بوقف الهجمات يثير الشكوك أكثر من التفاؤل

ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن مسؤول إيراني، أن بلاده ستوقف هجماتها طالما حافظت الولايات المتحدة على الهدنة الأخيرة، وذلك وفق ما جاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وأفادت رويترز عن مسؤول إيراني، بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات يثير الشكوك أكثر من التفاؤل.

وجاء قرار الولايات المتحدة وقف الضربات العسكرية على إيران بعد نحو أسبوعين من التصعيد المتبادل، في إطار مساعٍ لتهيئة الأجواء أمام استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع تحولها إلى حرب إقليمية واسعة.

وتزامن القرار مع تحركات وساطة إقليمية، خاصة عبر سلطنة عُمان، لإحياء قنوات الحوار بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز وخفض التوتر بين الجانبين، بينما أكدت واشنطن أن تعليق الضربات إجراء مؤقت يخضع لتطورات المفاوضات وسلوك طهران، في حين أعلنت إيران تعليق هجماتها طالما التزمت الولايات المتحدة بالهدنة، مع استمرار حالة الحذر وانعدام الثقة بين الطرفين.