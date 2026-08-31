جمعة مشهور: الأهلي خسر خالد عوض.. وبيراميدز عرضه كان الأقوى

أكد جمعة مشهور، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن خالد عوض انتقل إلى صفوف نادي بيراميدز، بعدما تقدم الأخير بعرض أقوى وأكثر جدية من العرض المقدم من النادي الأهلي، ما أدى إلى حسم الصفقة لصالحه.

وأوضح مشهور، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الأهلي خسر اللاعب من الناحية الفنية، خاصة أنه يُعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن داخل مصر، ويمتلك إمكانات مميزة تؤهله للعب مع الأندية الكبرى.

وأشار المدير الفني إلى أن رحيل عوض يمثل خسارة فنية، في ظل القدرات التي يتمتع بها اللاعب ودوره المؤثر داخل الملعب، مؤكدًا أن انتقاله إلى بيراميدز جاء نتيجة العرض الأكثر جدية.