بعد سقوطها.. اللجنة الطبية بالأولمبية: الرباعة نورا عصام بخير وتشجع زملاءها بالمدرجات

كشف الدكتور أحمد مسعد، عضو اللجنة الطبية في البعثة المصرية بدورة ألعاب البحر المتوسط 2026، تفاصيل الحالة الصحية لـ نورا عصام، لاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال، بعد سقوطها خلال منافسات وزن 61 كجم للسيدات، مؤكدا أنها مطمئنة للغاية ولا تعاني من أي مشاكل صحية.

وقال مسعد، في تصريحات تليفزيونية لقناة “أون سبورت”، إن الرباعة المصرية نورا عصام حدث لها هبوط مؤقت في الدورة الدموية لحظيا، وهو أمر معتاد في بعض الألعاب مثل رفع الأثقال ويكون بشكل مؤقت للاعب ويستمر ما بين 5 إلى 10 ثوانٍ فقط، ولا يوجد ما يستدعي القلق في هذه الحالات.

وأضاف الدكتور أحمد مسعد أنه فور سقوط الرباعة المصرية نورا عصام تم الاطمئنان على جميع العلامات الحيوية لها من التنفس وقياس الضغط وعدد نبضات القلب، وتم التأكد من سلامة حالتها الصحية.

وأوضح عضو اللجنة الطبية في البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 أن نورا عصام بعد انتهاء منافساتها سوف تتواجد اليوم في مدرجات المشجعين لدعم باقي زملائها في المنتخب خلال منافسات اليوم.

وحصد الفراعنة حتى الآن 40 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة على قمة الدول العربية بواقع 13 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و14 ميدالية برونزية.

تخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.