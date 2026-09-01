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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق ويؤكد على تدعيم المركز بالكوادر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ، اجتماع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق، لمناقشة واستعراض سبل تعظيم الاستفادة منه وآليات التطوير والتحديث اللازمة له، في إطار تحديث الأداء المؤسسي المتكامل.

ذلك بحضور كل من، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد،  إيهاب منصور معاون المحافظ، المحاسب محمد عبد الباقي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، المحاسب محمد فخري مدير عام الحسابات، المهندسة فريدة عبد الله مدير عام الشئون الهندسية،  أشرف وافي مدير الصناديق والحسابات الخاصة،  ياسر الغريب مدير عام الشؤون القانونية، المهندس السيد زين مدير شبكة المرافق، بالإضافة إلى مديري المديريات الخدمية والقطاعات والإدارات المعنية.

واستهل محافظ الدقهلية الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من المركز بعد اعتماده من الهيئة العامة المصرية للمساحة كأحد الجهات الهندسية المعتمدة لدى الهيئة، وضرورة تدعيمه بالكوادر المطلوبة من المهندسين والفنيين بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والسرعة والدقة في الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وبما يعود بالنفع على أبناء الدقهلية والمحافظات المجاورة.

كما شدد المحافظ على ضرورة تلبية كافة احتياجات المركز من معدات وأجهزة لمواكبة التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحقيق خدمة متميزة، مؤكداً على أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومكافأة المجتهدين والمتميزين للحث على بذل المزيد من الجهود. 

واختُتم محافظ الدقهلية الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية لتنفيذ التوجيهات، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية المحافظة في تطوير الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي، بما يليق بتطلعات المواطنين.

الدقهليه محافظه إجتماع كوادر

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