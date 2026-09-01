لمواجهة الكلاب الضالة.. محافظ الدقهلية يكلف بتكثيف حملات الطب البيطري بحي غرب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مديرية الطب البيطري باستمرار شن الحملات المكثفة للتعامل مع الكلاب الضالة وحماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والحفاظ على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار الاستجابة للشكاوى المتكررة من الأهالي، من انتشار كثيف للكلاب الضالة التي تشكل تهديدا لسلامة كبار السن والأطفال، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة وحتى الفجر، ومع تزايد المطالبات بالتدخل العاجل من جهات الطب البيطري.

وانطلقت حملة اليوم بحي غرب المنصورة، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء السعار، وذلك باستخدام سيارات المحافظة المجهزة، وبمشاركة الأطباء البيطريين والعمال المدربين، مع التنسيق الكامل بين مديرية الطب البيطري والجهات المعنية لاتخاذ ما يضمن سلامة الجميع.

ولاقت الحملة استحساناً وتفاعلاً إيجابياً من المواطنين، الذين أعربوا عن ارتياحهم لسرعة الاستجابة، فيما أكد المحافظ استمرار هذه الحملات ضمن الخطة الموضوعة، التي تستهدف المناطق الأكثر تضرراً والأماكن الأكثر تعرضاً لحالات العقر من الكلاب المصابة، صوناً لصحة وسلامة أبناء المحافظة.