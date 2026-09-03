مخاوف من مصرع 83 مهاجراً بعد 26 يوماً من التيه في المحيط الأطلسي

لقي 83 شخصاً حتفهم على الأرجح، من بينهم 3 نساء وطفل رضيع، بعد أن ظل قارب مهاجرين ينجرف لمدة 26 يوماً في المحيط الأطلسي، قبل العثور عليه قبالة سواحل جزر الكناري، وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية اليوم الخميس.



رحلة بدأت من جامبيا وانتهت بمأساة

وغادر قارب الصيد، من طراز "كايوكو"، جامبيا في 7 أغسطس وعلى متنه 127 شخصاً في محاولة للوصول إلى أوروبا.

ورصدت طائرة إنقاذ تابعة لخفر السواحل الإسباني القارب وهو ينجرف على بعد 74 ميلاً جنوب جزيرة غران كناريا، وعلى متنه 44 ناجياً فقط، وجميعهم رجال من أصول دول جنوب الصحراء الكبرى.

5 جثث ولم يتم انتشالها بسبب الأمواج

عثر رجال الإنقاذ على 5 جث داخل القارب، لكنهم لم يتمكنوا من انتشالها بسبب هيجان البحر، حيث بلغت سرعة الرياح 20 عقدة وارتفاع الأمواج 2.5 متر، ويُعتقد أن باقي الجثث جرفتها الأمواج من على متن السفينة خلال فترة التيه.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل إن سفينة الإنقاذ "جواردامار أورانيا" نفذت عملية الإجلاء، قبل نقل الناجين إلى رصيف أرجينيجين وتسليمهم للصليب الأحمر، بينما نُقل 3 مصابين جواً إلى مستشفيين في جران كناريا.



83 ضحية بينهم رضيع

وأبلغ الحرس المدني الإسباني منظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية أن القارب أبحر من غامبيا استناداً إلى النقوش الموجودة على هيكله.

وكتبت الصحفية الإسبانية المغربية وعضو المنظمة هيلينا مالينو جارزون على منصة "إكس": "لقي 83 شخصاً حتفهم، من بينهم ثلاث نساء وطفل رضيع، على متن قارب غادر جامبيا قبل 27 يوماً.. فلترقد أرواحهم بسلام".

ارتفاع قياسي لضحايا الهجرة عبر الكناري

وتشير بيانات مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة إلى ارتفاع عدد الضحايا على طريق الهجرة من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري بنسبة 480% بين عامي 2019 و2025، وسط استمرار محاولات العبور المحفوفة بالمخاطر عبر أحد أخطر طرق الهجرة في العالم.