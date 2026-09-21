قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتدرب على فترتين لمدة أسبوع خلال التوقف الدولي
لبنان.. انفجار مسيّرة إسرائيلية على سطح منزل في ميفدون وقصف وغارات بالجنوب
الأهلي يواجه الهلال الليبي والمقاصة وديًّا خلال فترة التوقف الدولي
تعاون مصري صيني لتطوير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات
بن شرقي يتحفظ على تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسم | خاص
استقرار الحالة الصحية لـ والد أحمد العوضي بعد خروجه من العمليات| خاص
رسميا.. دي لا فوينتي يمدد عقده مع إسبانيا حتى 2032
توقف مصفاة موسكو الرئيسية بعد هجوم أوكراني
السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين
يجب إعداد كوادر «مقاتلة».. وزير الاستثمار يشهد أداء اليمين للدفعة الجديدة من أعضاء التمثيل التجاري
اختطاف وزير باكستاني تحت تهديد السلاح يفجر احتجاجات واسعة في خيبر بختونخوا
إسعاف هليكوبتر في مصر.. وزير الصحة يبحث تطوير منظومة الإسعاف الجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر تتحرك في عالم متغير بثوابت واضحة.. وتوسيع الشراكات يعزز قدرتها

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي تفرض على الدول إعادة قراءة خريطة العلاقات والمصالح، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع هذه التحولات برؤية تقوم على تنويع الشراكات، والحفاظ على استقلالية القرار الوطني، وتعظيم الاستفادة من موقعها وثقلها السياسي والاقتصادي.

وقال لاوندي إن مصر خلال السنوات الأخيرة وسعت دوائر تحركها الخارجي، ولم تحصر علاقاتها في اتجاه واحد، وهو ما يمنحها مساحة أكبر للحركة والتنسيق والتفاوض، ويعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات الدولية والإقليمية وفقًا لمصالحها الوطنية.

مصر لا تختار بين الشراكات.. بل توسع دوائر التعاون

وأوضح عضو مجلس النواب أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى، بما يفتح المجال أمام تعاون أوسع في الاقتصاد والاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية مع القوى الدولية والإقليمية لم تعد تقتصر على الإطار السياسي التقليدي، وإنما أصبحت تمتد إلى مشروعات وشراكات ومصالح اقتصادية مشتركة، وهو ما يعزز قدرة الدولة على تحويل علاقاتها الخارجية إلى فرص حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.

المصلحة الوطنية هي البوصلة

وشدد جرجس لاوندي على أن اتساع شبكة العلاقات المصرية لا يعني التخلي عن الثوابت، وإنما يمنح الدولة أدوات ومساحات أوسع للدفاع عن مصالحها، مؤكدًا أن المصلحة الوطنية تظل البوصلة الأساسية في تحديد مواقف القاهرة وتحركاتها.

وأضاف أن الحفاظ على استقلالية القرار المصري يتطلب امتلاك بدائل وشراكات متعددة، وعدم الارتهان لمسار واحد في العلاقات الدولية، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها العالم وإعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية والسياسية.

مصر لاعب أساسي في معادلة استقرار المنطقة

وأكد عضو مجلس النواب أن موقع مصر وثقلها السياسي يجعلانها طرفًا أساسيًا في مختلف القضايا المرتبطة بأمن المنطقة واستقرارها، لافتًا إلى أن القاهرة تمتلك خبرة طويلة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وقدرة على التواصل مع أطراف متعددة وفتح مسارات للحوار.

وأوضح أن التعامل مع أزمات المنطقة يحتاج إلى تحركات مسؤولة تمنع اتساع دوائر الصراع، وتدعم الحلول السياسية، وتحافظ على استقرار الدول وشعوبها، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات الإقليمية يفرض مزيدًا من التنسيق العربي وتبادل الرؤى.

القوة الناعمة والاقتصاد جزء من أدوات السياسة الخارجية

ولفت لاوندي إلى أن قوة الدولة في علاقاتها الخارجية لا تقاس فقط بمواقفها السياسية، وإنما أيضًا بقدرتها على بناء شراكات اقتصادية وتنموية تجعلها طرفًا مؤثرًا في دوائر التعاون الإقليمي والدولي.

وقال إن مصر تمتلك مقومات كبيرة في هذا المجال، بداية من موقعها الجغرافي وقناة السويس، مرورًا بالبنية الأساسية والموانئ والمناطق الصناعية، وصولًا إلى السوق المصرية وما توفره من فرص استثمارية، وهو ما يجعل تعظيم الشراكات الاقتصادية أحد المسارات المهمة لدعم الحضور المصري خارجيًا.

وعي المواطن جزء من حماية الدولة

وأكد عضو مجلس النواب أن التطورات الدولية والإقليمية تؤكد أهمية بناء وعي حقيقي لدى المواطنين، خاصة الشباب، بطبيعة ما يدور حول مصر والمنطقة، موضحًا أن التعامل مع المعلومات والأحداث الدولية يحتاج إلى فهم للمصالح وحسابات الدول، وليس فقط متابعة عناوين الأخبار.

وأضاف أن الدولة القوية تحتاج إلى مجتمع واعٍ بحجم التحديات والفرص، وقادر على التمييز بين المعلومات الدقيقة والشائعات، وفهم طبيعة التحولات التي يشهدها العالم وتأثيرها على مصر.

التنسيق العربي ضرورة في المرحلة الراهنة

وشدد جرجس لاوندي على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق بين الدول العربية، خاصة في القضايا التي ترتبط بالأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن امتلاك رؤية مشتركة تجاه التحديات الكبرى يعزز قدرة الدول العربية على حماية مصالحها والتعامل مع التحولات الدولية.

واختتم عضو مجلس النواب بالتأكيد على أن مصر تمتلك أوراقًا متعددة تمكنها من مواصلة التحرك بفاعلية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن تعظيم هذه الأوراق يتطلب استمرار تنويع الشراكات، ودعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استقلالية القرار، والتحرك وفق رؤية تضع مصالح الدولة وأمنها القومي في مقدمة الأولويات.

النواب البرلمان مجلس النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

شاب بني سويف المتوفي

وفاة شاب داخل مركز طبي ببني سويف وتشكيل لجنة لفحص الواقعة

نائب محافظ الأقصر يبحث ٤٠ طلب وشكوى بلقاء اليوم المفتوح

نائب محافظ الأقصر يبحث 40 طلبا وشكوى بلقاء اليوم المفتوح

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج يوجه بنشر الوعي بالبرامج التأمينية لدعم أصحاب المشروعات وحماية الاستثمارات

بالصور

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

القوات المسلحة تنظم حفل تخرج دورة «برنامج التدريب الاحترافي للمجندين» من معهد تكنولوجيا المعلومات

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات

مش كل ترتيب صحي.. 5 علامات تكشف أن حب النظام تحول لضغط نفسي

5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي
5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي
5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لطائف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي من تفتيت الوعي إلى الحرب الناعمة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: لغة السينما تعبر الحدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة ثالثة مؤجلة

المزيد