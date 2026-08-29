الداخلية تكشف كواليس فيديو ضرب سيدة في الشارع.. والسبب مفاجئ

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على والدته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (عامل جمع قمامة - مقيم بدائرة القسم) وطرف ثان: (عاملة جمع قمامة - مقيمة بالجيزة) تعدى خلالها الأول على الثانية بالضرب بإستخدام ماسورة حديدية لخلاف بينهما حول أولوية جمع القمامة.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما أيدا ماسبق ، وأرشد الأول عن الأداة الحديدية المستخدمة فى التعدى ونفى كون السيدة والدته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.