قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحر اختفى فجأة.. ما السر وراء المشهد الذي أرعب سكان الأرجنتين؟
مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن وتحذر من التصعيد
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. أندية تواصل البحث عن أول هدف
ارتفع 60 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن وتحذر من تداعيات استمرار التصعيد
وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
تحرك برلماني عاجل بسبب كارثة تأخر الإسعاف في حادث الطريق الإقليمي بالصف
الاستثمار: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. هل ترتفع خلال سبتمبر؟
وزير العمل: الدولة تولي ملف حماية الأطفال أولوية اتساقًا مع توجيهات الرئيس السيسي
فيفا يبرئ معروف.. القصة الكاملة لـ 12 دقيقة أثارت أزمة بين الحكام وابن المعلم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم: الانتهاء من رصف 12 طريقا بتكلفة 169.409 مليون جنيه

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
أ ش أ

أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها بمختلف المراكز والقرى؛ بما يسهم في تيسير حركة المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، ورفع معدلات الأمان تلبية لاحتياجات المواطنين وتطوير البنية الأساسية.

جاء ذلك بمناسبة إعلان المحافظ اليوم الاثنين، الانتهاء من رصف 12 طريقا بمراكز الفيوم وإطسا ويوسف الصديق، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2025 / 2026)، بإجمالي أطوال بلغت 21.5 كم، وبتكلفة إجمالية بلغت 169 مليونا و409 آلاف جنيه.

وأوضح الدكتور محمد هانئ غنيم أن أعمال الرصف بمركز ومدينة الفيوم شملت شوارع: (عدلي يكن، مصطفى حسن، ومحمد علي الخطيب بحي جنوب، بالإضافة إلى الشارع المتفرع من شارع جمال عبد الناصر)، لافتا إلى أن الأعمال بمركز إطسا تضمنت رصف طريق "الغرق" على ثلاثة قطاعات، وطريق "مطول" مرورا بقرية خلف حتى "أبو جندير" على قطاعين، فيما شملت الأعمال بمركز يوسف الصديق طريق (جبل سعد / الشواشنة)، وطريق مدخل سنورس من شعار جرفس بالطريق السريع حتى منطقة مصنع الثلج.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الحفاظ على شبكة الطرق المحدثة، منعا لأي أعمال حفر أو تكسير بالطرق التي تم الانتهاء من رصفها إلا في حالات الضرورة القصوى، وبناء على تنسيق مسبق ومعتمد مع لجنة الحفر بالمحافظة لضمان استدامة المشروعات الخدمية.

الطرق المراكز والقرى محافظ الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يطلب وضع شرط جزائي بـ2 مليون دولار.. والأهلي يرد: طلبك مرفوض

زيادة الإيجار القديم 2026

زيادة الإيجار القديم غدًا.. احسب هتدفع كام على شقتك؟

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

المخرج خضر محمد خضر

قاعد جنب النعش.. المخرج خضر محمد خضر يودع طليقته ياسمين ابنة نجلاء فتحي

نجلاء فتحي

انهيار نجلاء فتحي من البكاء فى جنازة ابنتها ياسمين أبو النجا| صور

أشرف زكي

أشرف زكي يصل جنازة الفنان محمد التاجي

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

بعد فقدان وزنها..والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بملابس ملفتة.. زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد