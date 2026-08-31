محافظ الفيوم: الانتهاء من رصف 12 طريقا بتكلفة 169.409 مليون جنيه

أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها بمختلف المراكز والقرى؛ بما يسهم في تيسير حركة المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، ورفع معدلات الأمان تلبية لاحتياجات المواطنين وتطوير البنية الأساسية.

جاء ذلك بمناسبة إعلان المحافظ اليوم الاثنين، الانتهاء من رصف 12 طريقا بمراكز الفيوم وإطسا ويوسف الصديق، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2025 / 2026)، بإجمالي أطوال بلغت 21.5 كم، وبتكلفة إجمالية بلغت 169 مليونا و409 آلاف جنيه.

وأوضح الدكتور محمد هانئ غنيم أن أعمال الرصف بمركز ومدينة الفيوم شملت شوارع: (عدلي يكن، مصطفى حسن، ومحمد علي الخطيب بحي جنوب، بالإضافة إلى الشارع المتفرع من شارع جمال عبد الناصر)، لافتا إلى أن الأعمال بمركز إطسا تضمنت رصف طريق "الغرق" على ثلاثة قطاعات، وطريق "مطول" مرورا بقرية خلف حتى "أبو جندير" على قطاعين، فيما شملت الأعمال بمركز يوسف الصديق طريق (جبل سعد / الشواشنة)، وطريق مدخل سنورس من شعار جرفس بالطريق السريع حتى منطقة مصنع الثلج.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الحفاظ على شبكة الطرق المحدثة، منعا لأي أعمال حفر أو تكسير بالطرق التي تم الانتهاء من رصفها إلا في حالات الضرورة القصوى، وبناء على تنسيق مسبق ومعتمد مع لجنة الحفر بالمحافظة لضمان استدامة المشروعات الخدمية.