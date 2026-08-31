كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد السياح خلال النصف الأول من 2026

كشفت بيانات منظمة السياحة الكورية أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام الجاري سجل رقما قياسيا جديدا بلغ 10.71 مليون زائر.

وأظهرت البيانات - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم / الاثنين / - أن عدد السياح الأجانب ارتفع خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 21.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفع بنسبة 27% مقارنة بعام 2019، قبل جائحة فيروس كورونا.

ورجحت منظمة السياحة الكورية أن يتجاوز إجمالي عدد الزوار السنوي 20 مليون زائر هذا العام، في سابقة من نوعها.

وتصدر السياح الصينيون قائمة الزوار، يليهم الوافدون من تايوان وهونج كونج .. كما كانت كوريا الجنوبية الوجهة الأولى للسياح اليابانيين بين شهري يناير ويوليو، حيث شكلوا 28% من إجمالي 8.14 مليون ياباني سافروا إلى الخارج.

وتجاوزت قيمة الإنفاق عبر البطاقات من جانب الزوار الأجانب في النصف الأول من العام الجاري 10 تريليونات وون، بزيادة قدرها 48% على أساس سنوي.