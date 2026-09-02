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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفى كفر صقر يجري 16 حالة مناظير وتفتيت حصوات في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفريق الطبي بوحدة تفتيت الحصوات ومناظير المسالك البولية بمستشفى كفر صقر المركزي، بقيادة الدكتور هشام عوني استشاري ورئيس قسم المسالك البولية، وبمشاركة الدكتور عبد الهادي مصطفى، والدكتور مصطفى دومة، والدكتور محمد الحفناوي، والدكتور محمود السيد إبراهيم طبيب التخدير، ومصطفى محمد فني التفتيت وجهاز الـ C-Arm بالمركز، نجح في إجراء ١٦ حالة مناظير وتفتيت حصوات بالكلى والحالب والمثانة خلال يوم واحد، وهو أعلى عدد من العمليات التي التي تم إجراؤها بالوحدة في يوم واحد منذ افتتاح الوحدة الجديدة، بما يدل على التطور المستمر في خدمات تفتيت الحصوات ومناظير المسالك البولية.

وأضاف الدكتور أحمد البيلي أن تحقيق هذا الرقم القياسي في عدد عمليات مناظير وتفتيت الحصوات خلال يوم واحد يؤكد كفاءة الفرق الطبية والتخصصية بمستشفيات صحة الشرقية، وقدرة وحدة تفتيت الحصوات ومناظير المسالك البولية بمستشفى كفر صقر المركزي على التعامل مع أعداد كبيرة ومتنوعة من الحالات، مشيراً إلى استمرار دعم الوزارة والمديرية للأقسام الطبية وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن وحدة تفتيت الحصوات ومناظير المسالك البولية بمستشفى كفر صقر المركزي استقبلت الحالات، وتم إجراء الفحوصات والأشعات والتحاليل الطبية اللازمة، للوصول إلى التشخيص الدقيق وتحديد الإجراء الجراحي المناسب لكل حالة، حيث تنوعت الحالات بين حصوات بالكلى والحالب والمثانة، مضيفاً أنه تم إعداد قوائم العمليات وتجهيز الحالات وإجراء جلسات تفتيت الحصوات وتركيب الدعامات اللازمة، إلى جانب إجراء مناظير الكلى والحالب للحالات التي استدعت ذلك، كما تم تفتيت واستخراج حصوات المثانة باستخدام جهاز «Lithoclast، وتكللت جميع العمليات بالنجاح، وتماثلت الحالات للتحسن، وتقرر خروجها خلال ٢٤ ساعة مع استكمال المتابعة الطبية اللازمة.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر والتقدير للدكتور عمرو إبراهيم وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد نورالدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور عبد السلام شعبان مدير مستشفى كفر صقر المركزي، وجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة المشاركين في هذا العمل، تقديراً لجهودهم المخلصة وكفاءتهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية بمستشفيات محافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة تفتيت الحصوات بمستشفى كفر صقر وتفتيت حصوات بالكلى

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