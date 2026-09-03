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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس «الوقف السني العراقي»: مصر البلد الوحيد الذي لا يشعر فيه العراقي بغربة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور عامر شاكر الجنابي، رئيس ديوان الوقف السني، والوفد المرافق، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد بالقاهرة.

حسن اختيار موضوعات المؤتمرات المصرية

في بداية اللقاء، عبّر رئيس ديوان الوقف السني عن بالغ تقديره لنجاح المؤتمر وأهمية الكلمة التي ألقاها وزير الأوقاف، مشيدًا بحسن اختيار موضوعات المؤتمرات المصرية التي تلامس قضايا الساعة وتُجيب عن تحديات الراهن.

وأكد رئيس ديوان الوقف السني، أن مصر هي البلد الوحيد الذي لا يشعر فيه العراقي بغربة، مُثمنين رعاية القيادة السياسية المصرية لهذه المؤتمرات والمشاريع الفذة في مختلف المجالات.

كما وجه الدعوة لوزير الأوقاف للمشاركة في المناسبات الدينية المقبلة وفي مقدمتها المولد النبوي الشريف.

العراق تاج على رأس كل عربي

من جانبه، رحّب وزير الأوقاف، برئيس ديوان الوقف السني والوفد المرافق له، مؤكدًا أن العراق تاج على رأس كل عربي، وأن مصر والعراق كانا وسيظلان جناحي الأمة العربية والإسلامية.

وأعرب الوزير عن تألمه لمشهود الأحداث العصيبة والأزمات التي تمر بها المنطقة وتتأثر بها الشعوب العربية دون أن تكون طرفًا فيها.

ووجه الوزير بتوفير كل إصدارات اتحاد الأوقاف العربية إلى الجانب العراقي، موجهًا الدعوة لرئيس ديوان الوقف السني والوفد لحضور مؤتمر الأوقاف المقبل.

وزير الأوقاف رئيس ديوان الوقف السني العراقي الإفتاء

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