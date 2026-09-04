أحمد سعد يلتقي الفلسطيني سانت ليفانت ووالده .. ويمازح الجمهور بهذه الجملة

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة جديدة جمعته بالفنان الفلسطيني الشاب “سانت ليفانت” ووالده، في ظهور عفوي حظي باهتمام كبير من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد سعد

وعلّق أحمد سعد على الصورة بأسلوبه الفكاهي المعتاد قائلاً: "عمي ليفانت طلع أظرف من سان بكتير"، وهو التعليق الذي أثار موجة من التفاعل والإعجابات بين المتابعين الذين أشادوا بالروح المرحة التي تميز الفنان المصري وعلاقته الطيبة بزملائه في الوسط الفني.

وظهر الثلاثي في الصورة بإطلالات متناسقة وعصرية، حيث أطل سعد باللون الأسود في المنتصف، بينما ارتدى سانت ليفانت بدلة أنيقة باللون الكحلي، وظهر والده بإطلالة شبابية لافتة، مما جعل الصورة تتصدر حديث المتابعين فور نشرها.