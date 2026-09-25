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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: برامج تنمية مهارات العربية والحساب خطوة جادة لبناء طالب قادر على التعلم والمنافسة

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن إطلاق وزارة التربية والتعليم المرحلة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، بالتزامن مع المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات الحساب، يمثل خطوة جادة نحو تعزيز المهارات الأساسية لدى الطلاب، باعتبارها الركيزة الحقيقية لأي تطوير مستدام للعملية التعليمية.


وقال الغنيمي إن إتقان مهارات القراءة والكتابة والحساب لا يقتصر على كونه جانبًا دراسيًا فحسب، وإنما يشكل الأساس لقدرة الطالب على الفهم والاستيعاب والتحليل والتعامل بكفاءة مع مختلف المواد الدراسية، مشيرًا إلى أن معالجة أوجه الضعف في هذه المهارات منذ المراحل التعليمية الأولى تنعكس بصورة مباشرة على مستوى التحصيل الدراسي وجودة المخرجات التعليمية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن نجاح هذه البرامج يتطلب متابعة مستمرة وقياسًا دقيقًا لنتائجها على أرض الواقع، إلى جانب الاهتمام بتدريب المعلمين وتوفير الأدوات والوسائل اللازمة لضمان التطبيق الفعلي داخل المدارس، مؤكدًا أن جهود تطوير التعليم يجب أن تترجم إلى نتائج ملموسة يشعر بها الطالب والأسرة داخل الفصل الدراسي.

تنمية المهارات الأساسية


وشدد الغنيمي على أهمية التوسع في البرامج التي تستهدف تنمية المهارات الأساسية للطلاب، وفي مقدمتها اللغة العربية والحساب، باعتبارهما حجر الأساس في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته العلمية والفكرية.

وأكد أن الاستثمار في جودة التعليم وتنمية قدرات الطلاب هو استثمار مباشر في مستقبل الدولة، ويسهم في إعداد أجيال تمتلك أدوات المعرفة والتعلم، وقادرة على المنافسة ومواكبة المتغيرات ومتطلبات المستقبل.

عماد الغنيمي مجلس النواب التعليم وزارة التعليم مهارات اللغة

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