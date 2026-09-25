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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية تشيد بجهود الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية في نشر ثقافة الحوكمة ومكافحة الفساد

برلمانية تشيد بجهود "الرقابة الإدارية" والأكاديمية الوطنية
برلمانية تشيد بجهود "الرقابة الإدارية" والأكاديمية الوطنية
محمد الشعراوي

أشادت النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالدور الوطني والحوري المتميز الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، في بناء وتصميم برامج تدريبية وتأهيلية عالية المستوى تهدف إلى إعداد كوادر قيادية وطنية قادرة على تطبيق أحدث معايير الشفافية، والنزاهة، وسيادة القانون داخل مختلف مؤسسات الدولة المصرية.


وأكدت "رامي" أن الطرح المتطور والجهود المستمرة للهيئة بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعكس الحرص الشديد والواعي للدولة المصرية على بناء جهاز إداري كفء ومرن، يتواكب مع متطلبات العصر ويستند إلى "الحوكمة الرقمية" كأداة رئيسية ومحورية لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، فضلاً عن دعم مسيرة التنمية الشاملة واستصلاح مناخ الاستثمار للنهوض بالعمل الوطني.

 الاعتماد على التطبيقات الرقمية الشفافة والحلول الذكية 


وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن الاعتماد على التطبيقات الرقمية الشفافة والحلول الذكية في إدارة مؤسسات الدولة هو الحصن المنيع لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز ثقة المجتمع في الأداء الحكومي، مشيرةً إلى أن بناء الإنسان وتأهيل العنصر البشري يظلان دائماً الركيزة الأساسية للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وشاركت النائبة يوستينا رامي في فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول "الحوكمة الرقمية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، والذي أُقيم بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد - هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق والشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة نخبة من القيادات والمهتمين بالشأن العام ومؤسسات الدولة.

يوستينا رامي النائبة يوستينا رامي لجنة العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ

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