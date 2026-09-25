دعم المبادرات والمشروعات.. محافظ الجيزة يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بمقر ديوان عام المحافظة السفيرة أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح مجالات جديدة للشراكة في عدد من القطاعات التنموية بما يدعم جهود المحافظة في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتناول اللقاء استعراض عدد من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، إلى جانب المشروعات والمبادرات التي تنفذها محافظة الجيزة في مختلف القطاعات وخططها المستقبلية لتطوير الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية فضلًا عن بحث فرص الاستفادة من الخبرات والبرامج التنموية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري حرص محافظة الجيزة على توسيع مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية في دعم خطط التنمية بالمحافظة وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.



من جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا أيخهورست عن تقديرها لجهود محافظة الجيزة في تنفيذ خطط التطوير والتنمية، مؤكدة اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع الجانب المصري ودعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.