محافظ الجيزة يكلف رئيس حي الدقي بتكثيف حملات رفع الإشغالات بشارع سليمان جوهر

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة رئيس حي الدقي بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع سليمان جوهر بالتعاون مع شرطة المرافق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الشوارع وتحقيق الانضباط، والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق الحيوية.

جاءت تكليفات المحافظ خلال جولته الميدانية بأحياء الدقي والعجوزة لمتابعة حالة الشوارع والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أي ملاحظات والتوجيه بسرعة التعامل معها.

وخلال الجولة، رصد المحافظ عددًا من نقاط تجمع القمامة بشوارع السد العالي وحسين كمال وأحمد الزيات بحي الدقي موجهًا رئيس هيئة النظافة والتجميل برفع المخلفات بصورة عاجلة وتحسين كفاءة أعمال النظافة مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان عدم تكرار تجمعات القمامة.

كما وجه المحافظ بمراجعة مستوى أعمال النظافة بشارع محيي الدين أبو العز وشوارع سوريا ووادي النيل بحي العجوزة والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، مع استمرار المتابعة الدورية لمستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية.

وشدد المحافظ على رفع كفاءة أعمال النظافة بمحور ٢٦ يوليو في المسافة الممتدة من ميدان سفنكس حتى ميدان لبنان خاصة مع رصد نقاط تجمع متفرقة للقمامة إلى جانب مراجعة مستوى النظافة بالشوارع الجانبية المتفرعة من المحور، ورفع أي مخلفات أولًا بأول.