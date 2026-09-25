سكر التموين مستمر بالسعر المدعوم عند 12.5 جنيه.. تفاصيل

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنها وصلها رد من شريف فاروق، وزير التموين، حول مناقشة زيادة أسعار السكر التي كانت قد ناقشتها في الفقرة الأخيرة يوم الإثنين الماضي، بعد الحديث عن فتح التصدير، موضحة أن الوزير أكد في رده أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن لنحو 11 شهرًا، وأن سكر التموين ما زال بنفس أسعاره المدعومة عند 12.5 جنيه.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ سكر التموين موجود أيضًا في فروع كارفور وغيرها بسعر 25 جنيهًا، موضحة أن الوزارة لم تفتح التصدير بشكل مطلق، ولكن سمحت بكميات محدودة، بعد التأكد من عدم تأثيرها على السوق المحلي، مشيرة إلى أن هذا ما أكده الوزير في البيان الذي أرسله إليها.

وأوضحت أن الوزير أرجع الزيادات الموجودة في السوق إلى ممارسات تجارية في السوق، بالتزامن مع الارتفاعات التي شهدتها بعض أسعار السلع، مؤكدًا أنها لا ترتبط بنقص المعروض أو التصدير، مشيرة إلى أن هذا هو رد وزير التموين على ما تحدثوا عنه بشأن السكر.