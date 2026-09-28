من رومانيا إلى مصر.. 14 طالبا يتدربون على أحدث تقنيات التناسليات الحيوانية

استقبل معهد بحوث التناسليات الحيوانية وفدًا يضم 14 طالبًا من كلية الطب البيطري بجامعة علوم الحياة بجمهورية رومانيا، وذلك ضمن برنامج التبادل الطلابي بين الجامعة الرومانية وجامعة بدر بالقاهرة، وفي ضوء جهود الوزارة لتعزيز التعاون العلمي والبحثي والتدريب الدولي وتبادل الخبرات في مجال الثروة الحيوانية، وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكد الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أن هذه الزيارة تأتي تفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك بين المعهد وكلية الطب البيطري بجامعة بدر، والذي يستهدف دعم مجالات التدريب وتطوير المشروعات البحثية المشتركة، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل المتخصصة في أحدث تقنيات تناسليات حيوانات المزرعة.

وأوضح فاضل أن البرنامج التدريبي افتُتح بعرض تعريفي تناول تاريخ المعهد ورؤيته وأهدافه التطبيقية والبحثية، ودوره المحوري في نقل وتطوير أحدث التقنيات العلمية والتطبيقية في مجال التناسل الحيواني، بما يخدم جهود الارتقاء بالإنتاج الحيواني وزيادة كفاءته.

وأضاف مدير المعهد أن البرنامج حرص على الدمج بين المحاضرات النظرية والتطبيق العملي المباشر على الحيوانات، وشمل عددًا من المحاور المتخصصة، جاء في مقدمتها التدريب على الفحص بالموجات فوق الصوتية (السونار) للجهاز التناسلي لدى الأبقار والجاموس وتشخيص الحمل المبكر والمشكلات التناسلية، إلى جانب التعرف على تقنيات المناظير الحديثة وتطبيقاتها في عمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة لدى الأغنام والماعز. كما تضمن التدريب محورًا حول تجميع السائل المنوي من طلائق الأبقار باستخدام المهبل الصناعي وتقييم جودته وحفظه وتجميده.

وأشار إلى أن تنظيم هذا البرنامج يعكس حرص المعهد على توسيع نطاق الاستفادة من خبراته وإمكانياته العلمية، وإتاحة فرص التدريب العملي الميداني للطلاب والباحثين من مختلف دول العالم، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات الدولية في مجالات الثروة الحيوانية.

وفي ختام الفعاليات، أعرب أعضاء الوفد الطلابي الروماني عن تقديرهم لما لمسوه من تجهيزات وإمكانيات حديثة داخل المعهد، مشيدين بمستوى التدريب العملي والتطبيقات الميدانية التي أتاحها البرنامج، ومؤكدين أن هذه التجربة أضافت الكثير إلى معارفهم ومهاراتهم العلمية والمهنية في مجال التناسل والفحص البيطري.