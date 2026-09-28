أنا مصري وأبويا مصري.. ابن أحمد حسن كوكا يعبر عن حبه لمصر ببراءة الأطفال| شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لنجل اللاعب أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر، وهو يعبر عن حبه وانتمائه لمصر بطريقة عفوية.

وظهر الطفل في الفيديو وهو يردد ببراءة: "أنا مصري وأبويا مصري"، بعدما مازحه والده في أحد المقاطع قائلا : بيقولوا إنك مش مصري وشعرك أصفر وعينك زرقة" ، ليأتي رده ليؤكد ارتباطه الشديد بمصر.

وحقق الفيديو تفاعلاً واسعاً على السوشيال ميديا، حيث أشاد المتابعون بعفوية الطفل وروحه الجميلة، معتبرين أن اللقطة تعكس غرس حب الوطن في نفوس أبناء اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج.