البحر الأحمر.. غلق 2 كافيه ومحل بحي جنوب الغردقة للعمل بدون ترخيص

شن حي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر، بالاشتراك مع شرطة المرافق وبحضور مسئولي قسم المحلات والاشغالات والمتابعة الميدانية ومساعد رئيس الحي ، حملة موسعة لتشميع عدد من الكافتيريات ومحل تجاري لعدم وجود رخصة مزاولة نشاط .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر بتكثيف الحملات الرقابية اليومية علي المحال التجارية داخل مدن المحافظة والتصدي لكافة أشكال المخالفات، وتعليمات اللواء ضياء عبد الحميد السكرتير العام المساعد والمشرف علي وظيفة رئيس مدينة الغردقة.

أكد اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، أن الحملة أسفرت عن تشميع وغلق عدد "٢ " كافيه واحدة بمنطقة المدارس وآخري بمنطقة الباشا لعدم وجود رخصة مزاولة نشاط ، بالإضافة الي تشميع عدد " ١ “ محل تجاري ”سوبر ماركت" بمنطقة عرابيا لعدم وجود رخصة مزاولة نشاط .

​ وأوضح اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة أن الحملات الميدانية مستمرة على كافة المحلات التجارية والكافتريات داخل نطاق الحي، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المواطنين أو تتسبب في إحداث الفوضى والإشغالات بالشارع.