مصطفى زيكو: نريد إسعاد الشعب المصري.. وأطالب الجماهير بمواصلة دعم منتخب مصر

وجه مصطفي زيكو لاعب منتخب مصر رسالة إلى الجماهير المصرية قبل مواجهة منتخب جنوب السودان، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

وقال زيكو، خلال تصريحات تلفزيونية: «تنتظرنا مباراة صعبة أمام جنوب السودان، لكن لدينا ثقة في قدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الشعب المصري الذي دائمًا ما يساندنا ويقف خلف منتخب مصر، وأطلب منهم مواصلة دعمنا».

وتأتي تصريحات مصطفى زيكو قبل المواجهة المرتقبة، في ظل رغبة منتخب مصر في تحقيق الفوز وتعويض التعادل أمام أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا دون أهداف أمام أنجولا، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

الجدل حول تصريحات حسام حسن بشأن الشناوي

وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل عقب تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن أسباب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الفراعنة لمواجهة أنجولا.

وأوضح حسام حسن أن استبعاد الشناوي جاء لأسباب فنية ولا علاقة له بالإصابة، مشيرًا إلى أن الحارس لم يكن يشارك مع الأهلي خلال فترة سابقة، قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة مع الفريق.

وكان حسام حسن قد استخدم كلمة «منتهي» خلال حديثه عن الشناوي واختياراته لقائمة منتخب مصر، وهو التصريح الذي أثار حالة من الجدل، قبل أن يؤكد المدير الفني للفراعنة أنه سيكشف المقصود من الكلمة ويوضحها عقب مباراة أنجولا.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، يوم الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر، في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وجنوب السودان في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

ويأتي ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى كالتالي:

مالاوي – 3 نقاط

مصر – نقطة واحدة

أنجولا – نقطة واحدة

جنوب السودان – دون نقاط

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز على جنوب السودان وحصد أول 3 نقاط له في التصفيات، من أجل تعزيز موقفه في المجموعة والمنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.