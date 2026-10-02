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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الصحة: نقلنا المنظومة الصحية من رد الفعل إلى استباق المرض.. و16 مبادرة رئاسية مستدامة

وزير الصحة
وزير الصحة
محمد البدوي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على تغيير فلسفة التعامل مع الملف الصحي، من انتظار المريض حتى يصل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلى التحرك المبكر للكشف عن الأمراض والوقاية منها.

 عوامل الخطورة قبل تطور المرض

وقال وزير الصحة والسكان، خلال جلسة حوارية بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن الاتجاه الحديث في الصحة عالميًا يقوم على أن الصحة «ما بتبتديش في المستشفى ولا بتنتهي على سرير المستشفى»، وإنما تبدأ من الوقاية والكشف المبكر والتعامل مع عوامل الخطورة قبل تطور المرض.

وأوضح أن المبادرات الصحية التي تم إطلاقها تستهدف نقل المنظومة من رد الفعل إلى الفعل والاستباق، من خلال النزول إلى المواطنين وإجراء الفحوصات والكشف المبكر عن الأمراض.

فيروس التهاب الكبد الوبائي

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن المبادرات الرئاسية نجحت في الكشف على نحو 60 مليون مواطن ضمن حملات المسح الصحي، واكتشاف نحو 4 ملايين حالة مصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي «C»، وتوفير العلاج لها، مؤكدًا أن الدولة نجحت في توطين علاج الفيروس.

وأضاف أن المبادرات شملت الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم وسوء التغذية لدى الأطفال، إلى جانب الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعدد من الأورام السرطانية، فضلًا عن مبادرات للصحة النفسية والكشف عن الأمراض المزمنة.

الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة

وأكد وزير الصحة أن إطلاق اسم «مبادرة» على هذه البرامج لا يعني أنها مؤقتة وتنتهي بانتهاء فترة زمنية محددة، موضحًا أن هناك 16 مبادرة رئاسية أصبحت جزءًا من الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، ولها إدارة ومساعد وزير مختص بالمبادرات الصحية العامة.

وأشار إلى أن هذه المبادرات لها موازنات يتم تخصيصها سنويًا من الدولة، بما يؤكد استمرارها واستدامتها، لافتًا إلى أن هذا التوجه يمثل تحولًا في السياسة الصحية نحو الوقاية والكشف المبكر بدلًا من الاكتفاء بعلاج المرض بعد ظهوره.

وزير الصحة خالد عبدالغفار الملف الصحي فيروس التهاب الكبد الوبائي وزير الصحة والسكان

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