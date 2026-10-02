زيلينسكي يشكر الاتحاد الأوروبي على قرار صرف 2.9 مليار يورو لبلاده

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أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن شكره لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ودول الاتحاد الأوروبي على قرار صرف 2.9 مليار يورو لبلاده في إطار برنامج "مرفق أوكرانيا".

وقال زيلينسكي - في منشور على منصة "إكس" اليوم /الجمعة/ - "يعد هذا الدعم خطوة في غاية الأهمية وفي التوقيت المناسب، إذ سيساعد في ضمان الاستقرار المالي الكلي لأوكرانيا وتعزيز قدراتنا الدفاعية".

وأضاف "شكرا للاتحاد الأوروبي على هذه المساعدة وعلى تضامنه الراسخ".

جدير بالذكر أن برنامج "مرفق أوكرانيا" هو برنامج مساعدات مالية أطلقته المفوضية الأوروبية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا في الفترة من 2024 وحتى 2027 .. فيما تصرف هذه المساعدات بشكل ربع سنوي بشرط تحقيق أوكرانيا لمؤشرات الإصلاح المالي والإداري واجتياز شروط خطة البرنامج.