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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة بقيمة 337.71 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات المستثمرين لشراء أدوات دين محلية بغرض تمويل احتياجات الخزانة العامة للدولة، إلى 2513 طلبًا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية في مزاد جرى تنظيمه اليوم الخميس 13-8-2026.

وفقًأ لتقرير كشفه البنك المركزي المصري فإن تلك الاستثمارات غير المباشرة تم اجراءها لصالح وزارة المالية.

تفاصيل الاكتتاب

و ارتفعت قيمة الطلبات المقدمة للاستثمار إلى 337.71 مليار جنيه  من أصل 115 مليار جنيه مستهدفة؛ بمعدل 193%.

وبلغ حجم الطلبات المقدمة لشراء أجل 364 يوما 862 طلبًا بقيمة 115.72 مليار جنيه  من أصل 45 مليار جنيه.

ووصل متوسط سعر الفائدة المطروح به الأجل 25.36% وأقل سعر بنسبة 24.9% و أعلي سعر بنسبة 30%.

بينما بلغت جملة الطلبات لشراء أجل 182 يوماً 1651 طلبًا بققيمة 221.99 مليار جنيه من أصل 70 مليار جنيه.

وسجل متوسط سعر الفائدة 25.714% و أقل سعر بنسبة 24.5% وأعلي سعر فائدة بنسبة 27.25%.

سعر الفائدة أذون خزانة أجل 182 يوما أجل 364 يوما البنك المركزي وزارة المالية مال واعمال اخبار مصر

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