جريمة هزت مدينة نصر.. أب ينهي حياة ابنتيه ويخفي جثمانيهما داخل حقائب سفر

شهدت منطقة مدينة نصر بالقاهرة واقعة مأساوية، بعدما أقدم شخص على إنهاء حياة ابنتيه، ووضع جثمانيهما داخل حقائب سفر، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة وتتمكن من ضبط المتهم.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثتي فتاتين داخل حقائب سفر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين صحة الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن والد الفتاتين وراء ارتكاب الجريمة، حيث أقدم على إنهاء حياتهما، ثم وضع جثمانيهما داخل حقائب سفر في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة.

وجرى نقل جثماني الفتاتين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها، كما أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.