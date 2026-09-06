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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب سوء النتائج.. أليجري وأربيلوا ودي زيربي في خطر

أليجري
أليجري
مجدي سلامة

مع مرور الجولات الأولى من الموسم الجديد في الدوريات الخمس الكبرى، بدأت بعض الأسماء البارزة من المدربين في الشعور بضغط مبكر بسبب سوء النتائج وتذبذب الأداء.

يأتي ماسيميليانو أليجري، مدرب نابولي، في مقدمة الأسماء المُهددة بالإقالة إذا لم يتدارك موقف فريقه سريعاً على المستويين المحلي والقاري.

مدربون في خطر 

نابولي تلقى خسارته الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي خلال ثلاث جولات فقط من موسم 2027/2026، فبعد سقوطه أمام كومو بملعب دييغو مارادونا 1-2، خسر أمام إنتر ميلان 3-2 في ملعب جوسيبي مياتزا، رغم أنه كان متقدماً بهدفين حتى الدقيقة 53.

المشكلة بالنسبة لأليجري ليست الخسارة أمام إنتر في حد ذاتها، وإنما في طريقة فقدان السيطرة على المباراة بعد التقدم على حامل اللقب بهدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني.

بالانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز، تتعدد الأسماء المهددة بين المدربين بعد 3 جولات أيضاً، يأتي على رأسهم الإسباني ألفارو أربيلوا مدرب فولهام بعد تعرضه لثلاث خسائر متتالية أمام تشيلسي وسندرلاند وكريستال بالاس، مكتفياً بفوز وحيد أمام ويمبلدون في كأس الرابطة (3-0).

وبدرجة أكبر من أليغري وأربيلوا، يحتل دانييلي دي روسي صدارة المدربين المهددين، حيث يقبع مع جنوى بالمركز قبل الأخير في الدوري الإيطالي بسبب الخسارة من نابولي ولاتسيو في أول جولتين، ثم السقوط المروع برباعية أمام كومو في ملعبه.الأمر ذاته يخص الإيطالي فابيو جروسو صاحب النتائج الكارثية مع فيورنتينا متذيل ترتيب السيري آ حالياً بدون رصيد.

ويواجه الإسباني أوناي إيمري انتقادات مع أستون فيلا بسبب تدني نتائج وأداء بطل الدوري الأوروبي، إذ اكتفى بالحصول على نقطة من أول ثلاث جولات بالبريمييرليج، وكانت أمام الصاعد حديثاً هال سيتي.

ويختلف وضع روبرتو دي زيربي في توتنهام، فقد تحصل على عدد كبير من الصفقات في جميع المراكز، دون أي استغلال يذكر لدعم الإدارة.

اكتفى توتنهام بنقطة واحدة في أول ثلاث جولات من التعادل خارج قواعده مع نوتنغهام فورست من دون أهداف، بعد أن خسر من برينتفورد 3-0 ونيوكاسل 2-0

أربيلوا أليجري دي زيربي

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