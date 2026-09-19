استشاري أمراض نساء: قلة الحركة وتغير نمط حياة السيدات من أسباب انتشار الولادة القيصرية

كشف عمرو عباسي، استشاري أمراض النساء والتوليد بالمركز القومي للبحوث، أسباب ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر، موضحًا أن قلة الحركة وتغير نمط حياة السيدات من العوامل المؤثرة في انتشار الولادة القيصرية.

وأضاف عمرو عباسي خلال مداخلة هاتفية مع سارة سامي ببرنامج «أنا وهو وهي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر والتلفزيون واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى قلة الحركة وضعف العضلات، وهو ما قد يؤثر على قدرة الجسم والحوض على الولادة الطبيعية.

وأوضح أن هناك عوامل أخرى مرتبطة بطبيعة جسم السيدة، مشيرًا إلى وجود علاقة بين طول المرأة وتكوين الحوض، وهو ما قد يؤثر في بعض الحالات على إمكانية الولادة الطبيعية.

وأشار استشاري النساء والتوليد إلى أن الولادة الطبيعية تحتاج إلى تجهيزات ومتابعة دقيقة داخل المستشفى، من بينها وجود طبيب أو نائب مدرب لمتابعة نبض الجنين وانقباضات الرحم، مع توافر إمكانية نقل السيدة سريعًا إلى غرفة العمليات عند حدوث أي طارئ.

وأكد عباسي، أن الولادة الطبيعية ليست أمرًا بسيطًا كما يعتقد البعض، وإنما تحتاج إلى متابعة مستمرة وانتباه لكل التفاصيل، لضمان سلامة الأم والجنين وتقليل فرص حدوث أي مضاعفات.