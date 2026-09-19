إصلاح مواتير المياه بقرية الكلبشة في أسوان بعد تعطلها

شهدت قرية الكلبشة، إحدى القرى النائية بمحافظة أسوان، تحركًا لتقديم المساعدات للأهالي وإصلاح مواتير رفع المياه، بعد تعطل اثنين من أصل 4 مواتير تعتمد عليها المنطقة في رفع المياه من نهر النيل.

وأوضح خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة 6، أن تعطل المواتير أثر بشكل أساسي على عمليات الري والزراعة في القرية، التي تضم نحو 750 أسرة.

وأشار جاد، إلى أنه فور توجيه الأهالي نداءً إلى وزير الزراعة، تم توجيه قافلة كبيرة إلى القرية، تضمنت مواد غذائية أساسية جرى توزيعها على الأهالي، إلى جانب فريق هندسي للعمل على إصلاح المواتير.

وأضاف أن الفريق نجح في تشغيل موترين بصورة جيدة، فيما يواصل عمله لإصلاح المواتير الأربعة بالكامل، والتأكد من عودة عمليات الري والزراعة إلى طبيعتها.

وأكد استمرار وجود الفريق الهندسي في القرية حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح والاطمئنان على عودة الأوضاع إلى طبيعتها، مع استمرار توجيه المساعدات للمنطقة لحين حل المشكلة بالكامل.

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