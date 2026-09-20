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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
أ ش أ

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر المتحف بمنطقة الفسطاط، والذي استهله بالترحيب بأعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة لمجلس الإدارة، كما تم مناقشة واعتماد القوائم المالية والحساب الختامي المعدل لهيئة المتحف عن العام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الإدارة المختصة بالشئون المالية والإدارية بالمتحف.

وحرص الوزير على تقديم الشكر إلى أعضاء الجهاز على كافة جهودهم فيما تم عرضه، ووجه المختصين بهيئة المتحف بالتنسيق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية في هذا الشأن.

كما شهد الاجتماع، تقديم عرض تقديمي، يتضمن مقارنة الإيرادات والمصروفات المُحققة خلال العام المالي 2025/2026 بالموازنة التقديرية التي كان قد تم وضعها لهذا العام.

واستعرض الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أعداد الزائرين من المصريين والأجانب خلال العام المالي2025/2026، ومقارنتها بالعام المالي السابق.

وتم مناقشة والموافقة على مقترح زيادة أسعار تذاكر دخول القاعات الأثرية ومعامل الترميم بهيئة المتحف اعتباراً من 1 أبريل المقبل، وكذلك الموافقة على منح شركات السياحة فئة تخفيض جديدة بنسبة 5% من قيمة تذكرة دخول قاعات العرض المتحفي، وذلك عند شراء تذاكر مجمعة ما بين 250 و500 تذكرة، على أن تكون صلاحية التذاكر المجمعة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء.

كما تم مناقشة واعتماد لائحة السلوك وتعليمات الحجز والزيارات للرحلات المدرسية من خلال "منصة رحلة" التي أطلقتها الوزارة لحجز هذه الرحلات، بما يساهم في زيادة الوعي الأثري والثقافي لدى تلاميذ المدارس.

شريف فتحي وزير السياحة والآثار هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

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