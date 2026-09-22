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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مجلس تنفيذى الأقصر يوافق على إنشاء 6 مدارس ومعهدين أزهريين

محافظ الأقصر يترأس جلسة المجلس التنفيذي رقم (3) لعام 2026
محافظ الأقصر يترأس جلسة المجلس التنفيذي رقم (3) لعام 2026
شمس يونس

ترأس المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الأقصر رقم (3) لعام 2026، وذلك اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء محمد صحصاح سكرتير عام مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية والمرور والأبنية التعليمية والأزهر الشريف، ومسؤولى الجهات المعنية.

وتناولت جلسة المجلس التنفيذي مناقشة عدة موضوعات وكان على رأسها وضع خطة شهرية لتعظيم الاستفادة من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لضمان الاستغلال الأمثل للخدمات وتسهيل وصولها لجموع المواطنين من خلال المرور على مختلف الأحياء والمراكز والقرى.

وتضمنت الجلسة الموافقة على تخصيص قطعة أرض متبرع بها من الأهالي بقرية الزنيقة (حوض الرمل الداير الشرق) بمساحة 2800 م² لإقامة مدرسة فنية صناعية نموذجية مشتركة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة لها.

كما تضمنت الجلسة الموافقة على إقامة مدرسة إعدادية مشتركة ببنجع المهيدات بقرية العديسات قبلي تم التبرع بقطعة أرض لصالح إقامتها على مساحة 1925 م² بحوض الروكة بنجع المهيدات زمام العديسات قبلي.

كما تضمنت الجلسة الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 8 قيراط مقدمة من الجمعية الزراعية بقرية المريس التابعة لإدارة الطود التعليمية لإنشاء مدرسة تجريبية للغات بقرية المريس، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بجوار نزل الشباب على مساحة 2500 م² لإنشاء مدرسة تجريبية للغات بمركز ومدينة الطود.

كما تضمنت الجلسة الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة يابانية بقرية الحسينات شرق على مساحة 5000 م² تقع داخل الحيز العمراني لمدينة الطود.

كما تضمنت الجلسة الموافقة على طلب تخصيص قطعة أرض على مساحة 1150 م² بمنطقة المراعزة بمدينة أرمنت لإقامة معهد أزهري يخدم أهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

كما تضمنت الجلسة الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 8 قيراط بجوار السلخانة بمدينة أرمنت لإقامة معهد أزهري بحاجر أبو دغار يخدم أهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

كما تضمنت الجلسة الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 250 م² ضمن أراضي أملاك الدولة لصالح مركز ومدينة الطود لإقامة مدرسة للقرآن الكريم والعلوم الشرعية بنجع الندافين بالعديسات قبلي.

كما تم خلال الجلسة الموافقة على مد المهلة الممنوحة لسيارات (الكبود/ بيك أب) لتوفيق أوضاعها حتى (31/12/2026).

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