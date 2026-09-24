مقتل 8 مسلحين إثر عملية أمنية شمال غربي باكستان

أعلنت مصادر أمنية في باكستان، اليوم الخميس، مقتل ثمانية مسلحين؛ إثر عملية نفذتها قوات الأمن في مقاطعة "شمال وزيرستان" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأفادت المصادر - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - بأن قوات الأمن شنت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة.. مشيرة إلى أنه تم تدمير مخابىء للمسلحين خلال العملية، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومعدات أخرى كانت بحوزة المسلحين القتلى.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".