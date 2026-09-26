بسبب الرماد البركاني.. توقف الحركة الجوية بمطار كاتانيا الإيطالي

أعلنت الشركة المشغلة لمطار كاتانيا الإيطالي، الواقع في صقلية، عن تعليق الرحلات الجوية اليوم السبت.

جاء قرار الشركة المشغلة لمطار كاتانيا الإيطالي بسبب الرماد البركاني الناتج عن النشاط المستمر لبركان إتنا والظروف الجوية.

كما تم تعليق جميع الرحلات القادمة إلى المطار، الذي يُعد خامس أكثر مطارات إيطاليا ازدحامًا من حيث حركة المسافرين، حتى الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش من يوم الأحد.

يُذكر أن بركان إتنا، أعلى بركان في أوروبا وأكثرها نشاطًا، يُسبب اضطرابات متكررة في حركة الطيران في كاتانيا، إلا أن انبعاثات الرماد كانت شديدة بشكل خاص هذا الصيف، مما أثر على آلاف المسافرين خلال موسم العطلات.