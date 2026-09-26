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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب الرماد البركاني.. توقف الحركة الجوية بمطار كاتانيا الإيطالي

بركان
بركان
محمد على

أعلنت الشركة المشغلة لمطار كاتانيا الإيطالي، الواقع في صقلية، عن تعليق الرحلات الجوية اليوم السبت.

جاء قرار  الشركة المشغلة لمطار كاتانيا الإيطالي بسبب الرماد البركاني الناتج عن النشاط المستمر لبركان إتنا والظروف الجوية.

كما تم تعليق جميع الرحلات القادمة إلى المطار، الذي يُعد خامس أكثر مطارات إيطاليا ازدحامًا من حيث حركة المسافرين، حتى الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش من يوم الأحد.

يُذكر أن بركان إتنا، أعلى بركان في أوروبا وأكثرها نشاطًا، يُسبب اضطرابات متكررة في حركة الطيران في كاتانيا، إلا أن انبعاثات الرماد كانت شديدة بشكل خاص هذا الصيف، مما أثر على آلاف المسافرين خلال موسم العطلات.

كاتانيا اليوم السبت المشغلة لمطار كاتانيا الإيطالي أكثر مطارات إيطاليا

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