الحرائق تضرب إسرائيل.. ألسنة اللهب تشتعل في غابة هاروفيت

اندلع حريق واسع في غابة هاروفيت بمنطقة بيت شيمش، في إسرائيل ، اليوم، فيما تعمل فرق الإطفاء والإنقاذ على تطويق النيران ومنع امتدادها إلى مناطق جديدة.

وتشارك 6 طائرات إطفاء في عمليات مكافحة الحريق من الجو، بالتزامن مع انتشار فرق الإطفاء على الأرض لمحاصرة ألسنة اللهب.

وأفادت السلطات بأن النيران انتشرت إلى قمم الأشجار، مستفيدة من سرعة الرياح، ما يزيد من صعوبة عمليات السيطرة عليها ويهدد بتوسع رقعة الحريق.

وتواصل فرق الإطفاء الإسرائيلية محاولاتها لاحتواء الحريق وتأمين المناطق المحيطة، فيما أكدت الجهات المختصة أنه لا يوجد في الوقت الحالي خطر على التجمعات السكنية القريبة.

وتراقب فرق الطوارئ تطورات الحريق بشكل مستمر، في ظل الظروف الجوية والرياح التي قد تؤثر على اتجاه النيران وسرعة انتشارها.