اضطرابات سوق الكاكاو مستمرة.. مخاوف الطقس تدعم الأسعار رغم وفرة الإمدادات

واصلت أسعار الكاكاو ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مسجلة مكاسب لأربع جلسات متتالية، بدعم من مخاوف بشأن تأثير الظروف الجوية الجافة في غرب أفريقيا على المحاصيل خلال موسم 2026/2027، رغم استمرار مؤشرات وفرة الإمدادات وارتفاع الإنتاج خلال الموسم الحالي.

وارتفعت عقود الكاكاو الآجلة لشهر ديسمبر في بورصة "ICE" نيويورك بنسبة 0.30%، بما يعادل 17 نقطة، فيما صعدت عقود الكاكاو لشهر ديسمبر في بورصة لندن بنسبة 0.26%، أو 11 نقطة.

وتشير توقعات الطقس إلى هطول أمطار دون المعدلات الطبيعية في كوت ديفوار خلال الأسبوع المقبل، ما قد يزيد الضغوط على المحاصيل ويؤثر على إنتاج الكاكاو خلال موسم 2026/2027، ولا سيما في ظل المخاوف المتزايدة بشأن ظروف الطقس في غرب أفريقيا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن البيانات التراكمية الصادرة عن كوت ديفوار أظهرت شحن 2.16 مليون طن متري من الكاكاو إلى الموانئ خلال موسم التسويق الدولي الحالي، الممتد من الأول من أكتوبر 2025 إلى 20 سبتمبر 2026، بزيادة 18.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتواصل "بلومبرج" احتساب شحنات كوت ديفوار وفق موسم التسويق الدولي للكاكاو، في حين قدمت كوت ديفوار هذا العام موعد بدء موسمها التسويقي إلى الأول من سبتمبر، بدلًا من الموعد الدولي في الأول من أكتوبر.

وبحسب بيانات تستند إلى موسم التسويق المحلي الذي بدأ في كوت ديفوار في الأول من سبتمبر 2026، بلغت عمليات تسليم الكاكاو خلال الفترة من الأول إلى 13 سبتمبر نحو 26 ألف طن متري، بانخفاض 45.8% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق.

كما شكل ارتفاع مخزونات الكاكاو المسجلة في بورصة "ICE" عامل ضغط إضافيًا على الأسعار، بعدما صعدت إلى أعلى مستوى لها في عامين وربع العام، لتبلغ 3 ملايين و437 ألفًا و710 أكياس يوم الأربعاء.

وفي الثاني من سبتمبر، قالت شركة "باري كالبو" السويسرية، أكبر شركة لمعالجة الكاكاو في العالم، إن سوق الكاكاو العالمي يتمتع بإمدادات جيدة، ما يجعله أكثر قدرة على مواجهة مخاطر الطقس مقارنة بموسم 2023/2024 الذي شهد تأثيرات قوية لظاهرة "إل نينيو" دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية.

كانت أسعار الكاكاو قد سجلت ارتفاعات قوية في نهاية أغسطس وبداية سبتمبر، إذ بلغت عقود نيويورك أعلى مستوى لها في 11 شهرًا وثلاثة أسابيع في 31 أغسطس، فيما سجلت عقود لندن مستوى مماثلًا في الأول من سبتمبر، قبل أن تتعرض الأسعار لضغوط خلال الأسابيع التالية.

وفي المقابل، لا تزال المخاوف المتعلقة بجودة محصول الكاكاو في غرب أفريقيا توفر دعمًا للأسعار، إذ تسهم الأجواء الغائمة وقلة سطوع الشمس في كوت ديفوار وغانا في زيادة مخاطر انتشار مرض العفن الأسود، بما يؤثر على جودة حبوب الكاكاو.

وتلقى الأسعار دعما إضافيًا من نتائج المسوحات الأولية لمحصول كوت ديفوار لموسم 2026/2027، والتي أظهرت انخفاضًا عن المتوسط في تكوّن الثمار الصغيرة على أشجار الكاكاو، ما يشير إلى توقعات أضعف للمحصول الرئيسي الذي بدأ حصاده هذا الشهر.

وتشير التقديرات المتوسطة إلى إنتاج كوت ديفوار نحو 1.8 مليون طن متري خلال موسم 2026/2027، بانخفاض 18% عن نحو 2.2 مليون طن في موسم 2025/2026.

كما تدعم المخاوف بشأن انخفاض إنتاج غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، الأسعار، حيث قال مجلس الكاكاو في غانا، في 20 أغسطس، إنه يتوقع أن يبلغ إنتاج البلاد خلال موسم 2026/2027 نحو 650 ألف طن متري، بانخفاض 13% عن 750 ألف طن في موسم 2025/2026.

وفي عامل داعم آخر، خفضت شركة "StoneX"، في 29 يوليو، توقعاتها لفائض الكاكاو العالمي خلال موسم 2026/2027 إلى 25 ألف طن متري، مقابل 149 ألف طن في توقعاتها السابقة الصادرة في أبريل، مشيرة إلى مخاطر تهدد محصول غرب أفريقيا.

كما توقعت شركة "Transgraph Consulting"، في 23 يوليو، انكماش فائض الكاكاو العالمي خلال موسم 2026/2027 إلى 80 ألف طن متري، مقابل 415 ألف طن في موسم 2025/2026، مع تراجع الإنتاج العالمي المتوقع إلى 4.87 مليون طن متري، مقابل 5.11 مليون طن في الموسم السابق.

وفي غانا، توقعت الجهة المنظمة لقطاع الكاكاو "COCOBOD"، في 30 يوليو، انخفاض إنتاج البلاد خلال موسم 2026/2027 إلى ما بين 450 ألفًا و550 ألف طن متري، مقابل 750 ألف طن متري متوقعة لموسم 2025/2026، بسبب التأثيرات المشتركة لمرض تورم البراعم وتقادم مزارع الكاكاو واحتمال تعرض البلاد لظروف جوية سلبية مرتبطة بنمط "إل نينيو".

ومع ذلك، ظل الإنتاج قويا خلال موسم التسويق الحالي، إذ أعلن مجلس الكاكاو في غانا، في 26 أغسطس، أن البلاد حصدت 750 ألف طن متري من الكاكاو خلال موسم 2025/2026، الذي ينتهي بنهاية سبتمبر، بزيادة 25.6% مقارنة بنحو 597 ألف طن في موسم 2024/2025.

وعلى صعيد الطلب، جاءت مؤشرات استهلاك الكاكاو متباينة خلال الربع الثاني من العام؛ إذ أعلنت رابطة الكاكاو الأوروبية، في 16 يوليو، انخفاض عمليات طحن الكاكاو في أوروبا بنسبة 4.6% على أساس سنوي إلى 316 ألفًا و366 طنًا متريًا، وهو تراجع تجاوز التوقعات البالغة 1.5%، كما يمثل أدنى مستوى للربع الثاني في ست سنوات.

في المقابل، ارتفعت عمليات طحن الكاكاو في أمريكا الشمالية بشكل غير متوقع بنسبة 7.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني إلى 109 آلاف و659 طنًا متريًا، متجاوزة توقعات بانخفاضها 1%، ما خفف المخاوف بشأن ضعف الطلب.

كما تحسن الطلب الآسيوي على الكاكاو، بعدما أعلنت رابطة الكاكاو الآسيوية ارتفاع عمليات الطحن في المنطقة بنسبة 25% على أساس سنوي خلال الربع الثاني إلى 224 ألفًا و646 طنًا متريًا، متجاوزة بفارق كبير التوقعات البالغة 9%.