البيت الأبيض: الصين ستشتري 10 ملايين طن من الفحم الأمريكي خلال عامي 2027 و2028

قال البيت الأبيض إن الصين ستشتري ما لا يقل عن 10 ملايين طن متري من الفحم من الولايات المتحدة خلال عامي 2027 و2028، في إطار اتفاق بين البلدين يعكس إحراز مزيد من التقدم نحو تخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، نقلا عن بيان البيت الأبيض، أن الاتفاق يتضمن أيضًا سعي الولايات المتحدة والصين إلى تطبيق تعريفات جمركية أكثر تفضيلًا على سلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في إطار مجلس التجارة الأمريكي-الصيني.

وأوضح البيان أن المنتجات الأمريكية المؤهلة للتعريفات التفضيلية تشمل السلع الزراعية والمأكولات البحرية والأخشاب ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، بينما تشمل المنتجات الصينية الأجهزة المنزلية الصغيرة والألعاب وزينة الأعياد ومقاعد السيارات المخصصة للأطفال.

ويأتي الاتفاق عقب القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج هذا الأسبوع في واشنطن، في ظل استمرار التجارة والرسوم الجمركية كأحد أبرز ملفات الخلاف بين البلدين.

وأشار البيت الأبيض إلى أن إنتاج الفحم يمثل أولوية لدى الإدارة الأمريكية، التي تحركت لإعادة تنشيط الصناعة وتعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة في الولايات المتحدة، فيما قال ترامب في يونيو الماضي إنه سيخصص مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب لدعم قطاع الفحم.

ويأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة في الولايات المتحدة ارتفاعًا، مع صعود تكاليف الكهرباء مدفوعة بالطلب المتزايد من المصانع الجديدة ومراكز البيانات التي تدعم توسع صناعة الذكاء الاصطناعي.

وقال البيت الأبيض إن البلدين شكلا مجموعة عمل لمعالجة العوائق أمام وصول المنتجات الزراعية إلى أسواقهما، وهو قطاع ظل محورًا رئيسيًا في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.

كما أنشأت الولايات المتحدة والصين مجلسًا للاستثمار لبحث فرص الاستثمار ومعالجة العقبات المرتبطة به، واتفق الجانبان على مواصلة العمل بشأن المخاوف الأمريكية المتعلقة بنقص الإمدادات في سلاسل توريد العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الحيوية.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب حث شي جين بينج على زيادة إنتاج المنتجات النفطية المكررة للمساعدة في استقرار الإمدادات العالمية، فيما اتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن التقنيات الناشئة، على أن تُعقد الجولة المقبلة من المحادثات بشأن الذكاء الاصطناعي بحلول نوفمبر المقبل.