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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الآلاف يتوافدون على «الشانزليزيه» للمشاركة في قداس بابا الفاتيكان بالعاصمة الفرنسية

الشانزليزيه
الشانزليزيه
أ ش أ

توافد آلاف الأشخاص، منذ صباح اليوم السبت، على جادة الشانزليزيه والشوارع المحيطة بها في العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القداس الكبير الذي يترأسه بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر بعد ظهر اليوم في ساحة الكونكورد وعلى امتداد جادة الشانزليزيه.

ويقام قداس بابا الفاتيكان في الهواء الطلق اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت باريس، في ساحة الكونكورد التي تتوسطها المسلة المصرية الشهيرة، وسط تجمع جماهيري كبير يمتد من الساحة على طول جادة الشانزليزيه وصولًا إلى منطقة ساحة شارل ديجول.

ونُصبت شاشات عملاقة على امتداد جادة الشانزليزيه، لتمكين المشاركين الذين لن يتمكنوا من الاقتراب من ساحة الكونكورد من متابعة القداس، فيما انتشرت العائلات والمصلون على طول مسار تنقل البابا، في انتظار مروره لتحيته قبل توجهه إلى ساحة الكونكورد.

كان عدد المسجلين لحضور القداس قد اقترب من 600 ألف شخص، وفق أبرشية باريس، فيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو مليون شخص يُتوقع أن يتجمعوا في باريس خلال الزيارة، سواء للمشاركة في القداس أو لمتابعة تنقلات البابا في شوارع العاصمة.

ويشهد محيط ساحة الكونكورد وجادة الشانزليزيه إجراءات أمنية مشددة، إذ أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تعبئة نحو 15 ألفًا من أفراد الشرطة والدرك والقوات المتنقلة وعناصر عملية «سانتينيل» العسكرية لتأمين زيارة البابا والفعاليات المرتبطة بها في باريس.

وشملت الإجراءات الأمنية أيضًا فرض قيود على حركة وسائل النقل العام، إذ أُغلقت عدة محطات للمترو في محيط ساحة الكونكورد وجادة الشانزليزيه، في إطار الإجراءات الأمنية المصاحبة للقداس الكبير.

كما وضعت وزارة الجيوش الفرنسية منظومة خاصة للأمن الجوي خلال زيارة البابا، تشمل طائرات «رافال»، ومروحيات «فينيك» مزودة برماة، وطائرات للمراقبة والكشف والاستطلاع، إلى جانب أنظمة دفاع أرض-جو ووسائل لمكافحة الطائرات المسيرة، بهدف تأمين المجال الجوي وتعزيز حماية الفعاليات والشخصيات والجمهور.

وعلى المستوى السياسي، يشارك في القداس عدد من الشخصيات السياسية الفرنسية، من بينهم مرشحون محتملون للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن أبرزهم مارين لوبان وجوردان بارديلا، وجابرييل أتال، وإدوار فيليب، وبرونو روتايو.

وفي المقابل، لن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القداس، إذ أعلن قصر الإليزيه أنه لن يشارك في أي من القداسات التي يترأسها البابا خلال زيارته إلى فرنسا، على أن يمثله في قداس ساحة الكونكورد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو. ويأتي ذلك في إطار مبدأ العلمانية المعمول به في فرنسا، والقائم على حياد الدولة تجاه الأديان والفصل بين مؤسسات الدولة والهيئات الدينية.

وتأتي هذه المشاركة الجماهيرية في إطار الزيارة البابوية التي يقوم بها البابا ليون الرابع عشر إلى فرنسا خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، وتشمل العاصمة باريس، ولورد في جنوب غرب البلاد، وميتز في شرق فرنسا.

الشانزليزيه القداس الكبير بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر

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