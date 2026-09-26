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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية : مشاركة أكثر من 5 آلاف منتج بمعرض الصقور والصيد الدولي 2026

عرض الصقور والصيد الدولي
عرض الصقور والصيد الدولي

تستقطب منطقة الأسلحة والذخائر والإكسسوارات في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 مشاركة متنامية من الشركات المحلية والدولية، ضمن المنطقة الأولى والوحيدة من نوعها في المملكة، التي تجمع الشركات والمهتمين بمنتجات أسلحة الصيد والرماية وذخائرها وإكسسواراتها ومستلزماتها في بيئة متخصصة ومنظمة.

وأعلن المنظمون عن مشاركة أكثر من 5 آلاف منتج وصنف متنوع، تشمل أسلحة وذخائر ومستلزمات الصيد والرماية الرياضية والأسلحة الهوائية، والإكسسوارات، ومستلزمات التخزين الآمن والتدريب، وأدوات الأمان والحماية الشخصية، إلى جانب أدوات التنظيف والمحافظة على الأسلحة، حيث سجلت مشاركة شركات أسلحة الصيد والرماية نموًا بنسبة 37.5% هذا العام، مع مشاركة 11 شركة مقارنة بـ 8 شركات في العام الماضي، إلى جانب 4 شركات متخصصة في الأسلحة الهوائية، و9 شركات للمستلزمات والأدوات والإكسسوارات.

ويبرز الحضور الدولي في المنطقة من خلال مشاركة أكثر من 181 علامة تجارية دولية، ما يتيح عرض منتجات وتجهيزات من شركات عالمية أمام جمهور المعرض، ويفتح المجال أمام التواصل بين الشركات المحلية والدولية والمهتمين بمجالات الصيد والرماية.

ويعكس تنوع المشاركة اتساع السوق المرتبطة بالصيد والرماية، إذ تجمع المنطقة الشركات المحلية العاملة في بيع الأسلحة والذخائر مع الشركات والعلامات الدولية المتخصصة في الإكسسوارات والمستلزمات، بما يتيح للزوار الاطلاع على خيارات متعددة من المنتجات والخدمات والتجهيزات المرتبطة بهذه المجالات.

وتأتي منطقة الأسلحة والذخائر والإكسسوارات ضمن المحتوى المتنوع لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي يقدم تحت شعار "تجربة للجميع" مجالات ترتبط بالصقارة والصيد والرحلات والمغامرات، ويجمع العارضين والعلامات التجارية والمتخصصين والزوار من داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن المركز الوطني للصقور ينظم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 خلال الفترة من الاول إلى 10 أكتوبر، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض، ضمن تجربة تجمع الصقارة والصيد والموروث والأعمال والترفيه.

منطقة الأسلحة الذخائر الإكسسوارات

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