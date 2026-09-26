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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الريشة الطائرة يُطلق مبادرة محطتك هي ملعبك في محطة عدلي منصور

اتحاد الريشة الطائرة
اتحاد الريشة الطائرة
حسام الحارتي

أعلن اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتورة هادية حسني، بالتعاون مع  الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل مترو الخط الأخضر الثالث والقطار الكهربائي الخفيف (LRT – قطار العاصمة)، وبتوجيهات من وزارة النقل وبإشراف الهيئة القومية للأنفاق، وتحت شعار "محطتك هي ملعبك"،  إطلاق الأنشطة الميدانية في محطة عدلي منصور.

وتُعد هذه المحطة نقطة التقاء الخط الأخضر الثالث للمترو بمحطات القطار الكهربائي الخفيف، وإحدى أبرز المحطات التبادلية في منظومة النقل الحديثة في مصر، وأيقونة للنقل الجماعي الجديد الذي يخدم آلاف الركاب يوميًا.

تأتي هذه المبادرة ضمن حملة التوعية والتوسع في رياضة الريشة الطائرة، تمهيدًا لبطولة العالم للناشئين القاهرة 2026، وفي سياق المسار التنموي الذي يربط الرياضة المجتمعية بالاستعدادات الأولمبية نحو لوس أنجلوس 2028، وتهدف المبادرة إلى ترسيخ مبدأ "الرياضة للجميع"، ونقل اللعبة إلى الجمهور العام خارج الأندية والملاعب التقليدية.

تفاصيل الأنشطة في محطة عدلي منصور

تم تجهيز ملعب للريشة الطائرة كامل الحجم في القاعة المركزية للمحطة، مزودًا بأرضية رياضية وشبكات محمولة وإضاءة مناسبة، ومحاطًا بحواجز تحمل هوية البطولة، بما يضمن سلامة الركاب واستمرارية حركة المحطة دون انقطاع.

وحرص الفريق الأولمبي المصري للريشة الطائرة على اللعب مع الركاب، مع فتح باب المشاركة المجانية للجمهور عبر حجوزات مسبقة قصيرة المدة أو الحضور المباشر عند توفر الأماكن، وتم توثيق لحظات المشاركة عبر المحتوى الرقمي والإعلامي لتعزيز الوعي باللعبة وإدخال البهجة على الركاب.

وتُعد محطة عدلي منصور الاختيار الأمثل لهذه الانطلاقة، كونها محطة تبادل رئيسية تستقبل آلاف الركاب يوميًا، وتمثل رمزًا للجيل الجديد من منظومة النقل في مصر، مما يتيح الوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين الذين لم يسبق لهم تجربة اللعبة.

وأكدت الدكتورة هادية حسني، رئيسة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية نحو جعل الرياضة جزءً من الحياة اليومية للمصريين. وقالت: "نحن لا نكتفي بتنظيم البطولات داخل القاعات، بل نخرج باللعبة إلى المساحات العامة حيث يتواجد الناس.

محطة عدلي منصور هي نقطة انطلاق مثالية لأن آلاف الركاب يمرون بها يوميًا، وهذا يتيح لنا بناء وعي حقيقي ومستدام بالريشة الطائرة، خاصة بين الشباب والأسر، تمهيدًا لبطولة العالم للناشئين 2026 والمسار الأولمبي نحو 2028، هدفنا أن يكتشف المواطن العادي أن اللعبة قريبة منه، وأن الملعب يمكن أن يكون في محطته".

من جانبه، أكد المهندس وديع بوشيحة، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، التزامها بدعم المبادرات التي تدمج الرياضة بالاستدامة والنقل العام، وذلك بتوجيهات من وزارة النقل وبإشراف الهيئة القومية للأنفاق.

وأضاف: "محطة عدلي منصور ليست مجرد محطة نقل، بل فضاء حضري حي يستقبل آلاف المواطنين يوميًا، من خلال تحويل جزء من مساحتها إلى ملعب وظيفي للريشة الطائرة، نؤكد رؤيتنا في جعل المحطات منصات مجتمعية تفتح آفاقًا جديدة للتفاعل الإيجابي.

وتعكس هذه الشراكة مع الاتحاد المصري للريشة الطائرة دور الشركة في دعم الفعاليات الكبرى بطريقة مستدامة، وتسهم في تعزيز صورة مصر كوجهة رياضية حديثة تعتمد على النقل الأخضر والوعي المجتمعي.

وتُدار الأنشطة بالتنسيق الكامل بين الجانبين، مع الالتزام بمعايير السلامة واستمرارية تشغيل المحطة. ويُدعى الجمهور والركاب إلى المشاركة الإيجابية في هذه التجربة التي تحول رحلة التنقل اليومية إلى لحظة اكتشاف رياضي في إطار مبادرة "محطتك هي ملعبك".

تأتي هذه المبادرة في توقيت بالغ الأهمية، إذ تستعد مصر لاستضافة بطولة العالم للناشئين في رياضة الريشة الطائرة للمرة الأولى في تاريخها، وذلك يوم 5 أكتوبر، بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، وتمثل هذه البطولة حدثًا رياضيًا عالميًا بارزًا يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تنظيم كبرى المنافسات الدولية، ويفتح آفاقًا واسعة أمام الناشئين المصريين للمنافسة على أعلى المستويات، كما يسهم في تعزيز مكانة القاهرة كعاصمة رياضية قادرة على استضافة الفعاليات الكبرى بأعلى معايير الاحترافية والجودة.

اتحاد الريشة الطائرة الدكتورة هادية حسني شركة آرإيه محطة عدلي منصور بطولة العالم

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