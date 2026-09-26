لامين يامال: أريد أن أصبح الأفضل تاريخيا.. وكرة القدم ليست كل شيء في الحياة

تحدث الإسباني الشاب لامين يامال عن تجربته مع منتخب إسبانيا والنجاحات التي حققها، مؤكدًا أن الفوز ببطولة أمم أوروبا جعله يدرك حجم المسؤولية والطموحات التي تنتظره في المستقبل.

وقال يامال إن عائلته كانت سعيدة للغاية بعد التتويج، لكنه أشار إلى أنهم لم يكونوا يدركون معنى الخسارة، وهو ما جعله يشعر في وقت ما بأنهم قد يعتقدون أنه لاعب سيئ إذا لم يحقق الفوز دائمًا.

وأضاف: «قلت لهم اهدئوا، ستكون هناك الكثير من كؤوس العالم الأخرى. عليّ أن ألعب أكثر وأفوز أكثر».

وأوضح نجم برشلونة أنه خلال بطولة أوروبا لم يكن يدرك بشكل كامل حجم الإنجاز الذي يحققه، قائلًا إنه كان يتعامل مع المباريات وكأن الفارق بينها وبين حياته اليومية ليس كبيرًا، قبل أن يبدأ في استيعاب قيمة البطولة بعد التتويج.

وتابع يامال: «فزت بها وقلت: حسنًا، هذا جيد، لكن كأس العالم أفضل، أليس كذلك؟ الآن أعرف ماذا تعني بطولة أوروبا، وأعرف ماذا يعني كأس العالم، رغم أنني أعتقد أنك تدرك ذلك حقًا عندما تذهب إلى البطولة التالية وتخسر».

وكشف اللاعب الشاب عن طموحه الكبير، متسائلًا: «لماذا لا نصبح أفضل منتخب في التاريخ؟ أفضل برشلونة؟»، في إشارة إلى رغبته في مواصلة صناعة الإنجازات مع المنتخب والنادي.

وعن إمكانية أن يصيبه الغرور بعد النجاحات الكبيرة، شدد يامال على أن طريقة التربية تلعب دورًا أساسيًا في ذلك، مؤكدًا أنه لن يستخدم إنجازاته للتعالي على الآخرين.

واختتم حديثه برسالة تعكس نظرته للحياة خارج كرة القدم، قائلًا إن الفوز بكأس العالم لا يمنح صاحبه الحق في التقليل من الآخرين، لأن «كرة القدم تمثل 0.000001% من الحياة».