بسنت أبو باشا: شيش دو حقق حلمي

أعربت الفنانة بسنت أبو باشا عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «شيش دو»، مؤكدة أن العمل حقق لها رغبة كانت تتمنى تنفيذها، وهي تقديم شخصية في إطار كوميدي.



وقالت بسنت أبو باشا، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه «قبل أن يُعرض عليّ الفيلم، كنت أتمنى تقديم الجانب ،الكوميدي في التمثيل، وبالفعل تحقق ذلك من خلال فيلم شيش دو، وعندما عُرض الفيلم عليّ وافقت على الفور، وبدأنا الاستعداد للعمل من خلال عدد كبير من البروفات».

وتابعت: «كنت سعيدة جدًا بالمشاركة في الفيلم، خاصة أنني عملت أمام فنانين كبار، وكان من المميز بالنسبة لي الوقوف أمام الفنان باسم سمرة والفنان بيومي فؤاد، والاستفادة من خبراتهما خلال التصوير».

التعاون مع فريق عمل الفيلم.

وأشارت بسنت إلى أن أجواء العمل والبروفات ساعدتها على تقديم الشخصية بصورة مختلفة، معربة عن سعادتها بالتجربة وبالتعاون مع فريق عمل الفيلم.