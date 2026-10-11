الموسم الثاني من «دولة التلاوة» يقترب.. المواعيد والقنوات الناقلة

​​يترقب عشاق التلاوة القرآنية والبرامج الدينية في مصر والعالم العربي، انطلاق الموسم الثاني من البرنامج الجماهيري الضخم «دولة التلاوة»، والذي يأتي كثمرة تعاون مشترك ومثمر بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تواصلاً لجهود اكتشاف ودعم أصحاب الأصوات المتميزة في تلاوة وتجويد القرآن الكريم.

​موعد انطلاق الموسم الثاني

و​أعلنت الجهات المنظمة عن موعد انطلاق العرض الأول للحلقات، حيث تقرّر أن يبدأ عرض الموسم الجديد يوم الخميس أو الجمعة الموافق 13 نوفمبر القادم (بواقع حلقتين أسبوعياً يومي الجمعة والسبت).

​توقيت العرض: في تمام الساعة التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت القاهرة.

​خريطة القنوات الناقلة

و​يُعرض البرنامج عبر شبكة واسعة من القنوات الفضائية المصرية والعربية لضمان وصوله إلى أكبر شريحة من المتابعين، وتشمل القنوات الناقلة:

​قناة الحياة

​قناة CBC

​قناة الناس

​قناة مصر قرآن كريم

​المشاهدة الرقمية عبر المنصات

و​إلى جانب البث التلفزيوني عبر الشاشات الفضائية، أعلنت إدارة البرنامج عن إتاحة الحلقات للمشاهدة الرقمية عبر منصة «WATCH IT» الإلكترونية، لتسهيل المتابعة في أي وقت ومن أي مكان داخل مصر وخارجها.

و​يُذكر أن الموسم الأول من البرنامج حقق أصداء واسعة ونجاحاً جماهيرياً كبيراً نظراً لقيمته الدينية الكبرى ولجان تحكيمه المتخصصة التي تضم نخبة من كبار العلماء والمقرئين، ومن المترقب أن يشهد الموسم الثاني منافسة قوية بين المواهب الشابة الواعدة من مختلف المحافظات.

​تفاصيل وشروط قروض وزارة الأوقاف

وكانت ​أعلنت الجهات المعنية عن تفاصيل القروض المقدمة للعاملين، والتي تُقسم إلى فئتين رئيسيتين تشمل العاملين بوزارة الأوقاف والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بشروط ميسرة وبدون فوائد أو مصروفات إدارية في بعض الفئات.

​أولاً: العاملون بوزارة الأوقاف

و​تتحدد قيم القروض والشروط الخاصة بالعاملين في وزارة الأوقاف وفقاً لعدة فئات وضوابط تشمل:

​قيم القروض المتاحة:

​35 ألف جنيه للفئات ذات الأولوية.

​20 ألف جنيه لباقي العاملين حسب الفئة.

​10 آلاف جنيه لمن يتبقى له عام واحد على التقاعد، حيث يتيح القرض لمن تبقى له عام واحد على المعاش الاستفادة منه.

​الشروط والضوابط:

و​تُمنح القروض بدون فوائد أو مصروفات إدارية.

كما ​يشترط مرور 3 أو 5 سنوات على التعيين حسب الفئة.

​ثانياً: العاملون بالجهاز الإداري للدولة

و​تستهدف هذه الفئة العاملين بمختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة وفق ضوابط وأقساط محددة:

​الشروط العامة للاستحقاق:

​مرور 15 عاماً على الالتحاق بالعمل.

​عدم الحصول على قرض حسن سابقاً.

​تحويل الراتب إلى بنك مصر.

​عدم امتلاك فيزا مشتريات.

​قيم القروض وأقساط السداد:

​قرض الـ 20 ألف جنيه: بقسط شهري 500 جنيه لمدة 40 شهراً، أو 25 ألف جنيه بقسط شهري 625 جنيهاً لمدة 40 شهراً لباقي العاملين المستحقين.

​قرض الـ 10 آلاف جنيه: بقسط شهري 1000 جنيه لمدة 10 أشهر، ومتاح لمن يتبقى له عام واحد على التقاعد.

​الفئات ذات الأولوية:

تشتمل القوائم المستحقة للأولوية على: