الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

آسيا: تراجع الأسهم مع تعثر محادثات واشنطن وطهران وارتفاع التضخم الأمريكي

أ ش أ

بدأت الأسهم الآسيوية تعاملات اليوم، الأربعاء، على تراجع، في ظل استمرار تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران، بينما عززت بيانات التضخم الأمريكي الأعلى من المتوقع المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المتزايدة للصراع في الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر “إم إس سي آي” الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.6%، ليسجل ثاني يوم من الخسائر، بعدما هبطت الأسهم الكورية الجنوبية بما يصل إلى 3.2% قبل أن تعوض جزءًا من خسائرها لاحقًا؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكانت السوق الكورية الجنوبية قد سجلت ارتفاعات قوية خلال الأسابيع الماضية وحققت مستويات قياسية متكررة بدعم من موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي، وهو ما اعتبره بعض المتعاملين مبررًا لحدوث تصحيح سعري.

وانخفض مؤشر “نيكي 225” الياباني بنسبة 0.2%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.1%.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى “آي جي” في سيدني: “تقرير التضخم الأعلى من المتوقع واستمرار التوترات الجيوسياسية ذكّرا المستثمرين بأن الضغوط السعرية وتكاليف الطاقة المرتفعة لن تختفي قريبًا”.

وبقي الصراع في الشرق الأوسط في حالة جمود، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، الثلاثاء، إنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران، وذلك قبيل اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينج المرتقب غداً وبعد غد.

وفي سول، هبط سهم “سامسونج إلكترونيكس” بنسبة 5.7% بعد فشل عملاق الإلكترونيات في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور مع نقابته العمالية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، ما يمهد الطريق أمام أكثر من 50 ألف عامل لتنفيذ إضراب شامل قد يعطل إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي وغيرها من الشرائح الإلكترونية.

كما تراجعت الأسهم في “وول ستريت” خلال تعاملات الليلة الماضية، حيث انخفض مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.2%، وهبط مؤشر “ناسداك المركب” بنسبة 0.7%، بعدما سجل التضخم الاستهلاكي الأمريكي في أبريل أكبر زيادة خلال 3 سنوات، ما رفع احتمالات اضطرار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وأصبحت الأسواق تستبعد إلى حد كبير أي خفض للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت توقعات رفع الفائدة بمقدار لا يقل عن 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر إلى أكثر من 35% مقارنة بأقل من 22% في وقت سابق من الأسبوع، بحسب أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي”.

واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.469%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.

كما استقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند 98.322، ليسجل ثالث يوم متتالٍ من المكاسب.

وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار بنسبة 0.1% إلى 157.77 ين، بعدما شهدت العملة اليابانية ارتفاعًا مؤقتًا الثلاثاء وسط تكهنات بشأن إجراء “فحص أسعار”، وهو ما يُنظر إليه غالبًا كمؤشر تمهيدي على تدخل حكومي في سوق الصرف.

وتترقب الأسواق أي تحرك من جانب طوكيو، بعدما أفادت مصادر بأن السلطات تدخلت خلال الأسبوعين الماضيين لوقف تراجع الين.

