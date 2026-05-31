طبيب ينصح بتناول هذه المشروبات بعد تناول الفتة واللحمة

مع الأحتفال بعيد الأضحى المبارك، و تناول الأطباق والأكلات الدسمة مثل الفتة واللحم الضاني، ومع تناول المشروبات الباردة مباشرة قبل أن تهضم المعدة الطعام بشكل كامل، يبدأ الكثير من الأشخاص في الشعور بثقل وانتفاخ وعدم راحة، ورغم متعة هذه الأطعمة، إلا أن العادات الخاطئة بعد الأكل قد تزيد من مشاكل الهضم والشعور بالخمول.

وينصح الدكتور شريف حسين، استشاري القلب والقسطرة، بضرورة الانتباه لما يتم تناوله بعد الوجبات الثقيلة، إذ يمكن لبعض المشروبات الطبيعية أن تساعد على تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم بشكل ملحوظ.

أضاف شريف حسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:"أن الليمون بالنعناع في مقدمة المشروبات للتي تساعد على الهضم، لما له من دور في تقليل الإحساس بالامتلاء وإنعاش الجسم بعد الأكلات الدسمة، إلى جانب القرفة التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل اضطرابات المعدة، والزنجبيل المعروف أيضا بقدرته على تهدئة الجهاز الهضمي والتخفيف من الانتفاخ والغثيان.

كما أكد استشاري القلب، بضرورة شرب المياه بكميات مناسبة يساعد الجسم على الهضم بعد تناول الأطعمة المالحة والدسمة.