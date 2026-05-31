طريقة عمل طاجن لحمة رأس بالبطاطس والبطاطا.. بمذاق لا يقاوم

قدم الشيف شربيني على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاجن لحمة رأس بالبطاطس والبطاطا، فهي من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

مقادير طاجن لحمة رأس بالبطاطس والبطاطا



● لحمة رأس

● بصل

● ثوم

● جزر

● كرات

● بطاطس

● بطاطا

● كرفس

● زعتر

● ورق لورا

● حبهان

● طماطم

● صلصة طماطم

● ليمون

● شطة

● فلفل حار

● ملح وفلفل

● زيت

طريقة تحضير طاجن لحمة رأس بالبطاطس والبطاطا



تسلق لحمة الرأس في بوكيه جارنيه

تقلى البطاطا والبطاطس في الزيت ويشوح البصل مع الثوم

يضاف الكرات والكرفس والزعتر ثم كل البهارات ثم مكعبات اللحمة وتشوح جيدًا

تضاف الطماطم وصلصة الطماطم وتترك حتى تتسبك، ثم تضاف البطاطس

وينقل الخليط إلى طاجن الفرن ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم