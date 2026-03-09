قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة يحذر من شبهة الفجر الكاذب: صوموا كما يصوم الناس ولا تصنعوا دينًا على الأهواء
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ أطلقت من لبنان نحو دولة الاحتلال خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتكلفة 44.247 مليون جنيه.. افتتاح أحدث مشروعات التطوير بمستشفى أبو الريش الياباني

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

افتتح الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والتجديد بمستشفى "أبو الريش الياباني" لعلاج الأطفال بتكلفة إجمالية بلغت نحو 44 مليون و247ألف جنيه، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لدعم وتطوير مستشفيات جامعة القاهرة، بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

حضر الافتتاح، الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش الياباني، والدكتور شريف الأنوري مدير مستشفي أبو الريش المنيرة، والدكتورة رشا عمار مدير مستشفي أبو الريش المنيرة الأسبق، والدكتور محمد جنينه رئيس قسم الأطفال، والدكتورة سحر محمد شاكر رئيس قسم قلب الأطفال والقسطرة، والدكتور وليد عبد المنعم أستاذ قسم العمارة بكلية الهندسة واستشاري التطوير، ومديرو الوحدات ، ورؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفى، ونخبة من قيادات وأطباء المستشفى.

وتضمنت الافتتاحات، وحدة الرعاية المركزة للقسطرة القلبية بسعة 6 أسره بالدور الخامس، بتكلفة إجمالية بلغت22 مليون و450 ألف حيث تم تجهيزها بعدد 3 أسرة و3 حضانات، وأجهزة التنفس الصناعي، وجهاز موجات صوتية على القلب، وجهاز اشعه، وأجهزه مراقبه المريض وغيرها من الاجهزة اللازمة لتشغيل الوحدة، وهي تُعد من الوحدات المتميزة التي تقدم خدمه طبيه على اعلى مستوى للأطفال حديثي الولادة ذوي الحالات الحرجة ومن المتوقع ان تخدم الوحدة نحو 960 طفلا مريضا سنويًا.

كما تضمنت الافتتاحات كذلك، وحدة الرعاية المركزة جراحة المخ والأعصاب بسعة 5 أسره بالدور الخامس، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون و797 ألف جنيه، وتم تجهيزها بعدد 4 اسرة، وحضانة، وسيرفو، وأجهزة التنفس الصناعي، وجهاز موجات صوتية على القلب، وجهاز أشعه، وأجهزه مراقبه المريض، وغيرها من الأجهزة اللازمة لشغيل الوحدة، وتُعد من الوحدات المتميزة التي تقدم خدمه طبيه على أعلى مستوى للأطفال حديثي الولادة ذوى الحالات الحرجة ومن المتوقع أن تخدم الوحدة نحو 261 طفلا مريضا سنويًا.

واستمع رئيس الجامعة، خلال الجولة الافتتاحية، إلى شرح مفصل من الدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش الياباني، حول الوحدات الجديدة التي تم افتتاحها بالمستشفى والتي تُعد نقلة نوعية في العلاج بمستشفيات جامعة القاهرة، وتُسهم في علاج الكثير من الأطفال حديثي الولادة من ذوي الحالات الحرجة، كما تفقد رئيس الجامعة حديقة كبري مخصصة للأطفال بالدور الثالث.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص إدارة جامعة القاهرة على دعم مستشفى أبو الريش لضمان استمراريته في تقدم خدماته المميزة، موجهًا الدعوة إلى الافراد والهيئات والمجتمع المدني للمشاركة في مساندته إيمانا بدوره في إنقاذ ورعاية آلاف الأطفال سنويًا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن افتتاح الوحدات الجديدة بمستشفى أبو الريش الياباني لعلاج الأطفال، جاء بعد جهود كبيرة تم بذلها من أجل التغلب على الكثير من التحديات من خلال العمل داخل منظومة متعددة الأطراف، لافتًا إلي أن هذا التطوير يأتي في إطار خطة مستشفيات جامعة القاهرة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز دورها المجتمعي في تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للأطفال، بما يعكس مكانة مستشفى أبو الريش الياباني كأحد أهم الصروح الطبية المتخصصة في طب الأطفال في مصر والشرق الأوسط.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن مستشفى "أبو الريش الياباني" يمثل منارة تخصص طب الأطفال في مصر والشرق الأوسط، ويضم كوادر طبية متميزة في كافة التخصصات، ويستقبل كافة الحالات المرضية من الأطفال من جميع الأنحاء من داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تحرص على الاهتمام بالتعليم الطبي، والبحث العلمي، وتقديم الخدمات الطبية بكفاءة مع القياس المستمر لمدى رضاء المرضى عن تلك الخدمات.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا جمال، مديرة مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، عن اعتزازها بافتتاح الوحدات الجديدة بالمستشفى، مؤكدة أن هذه التوسعات تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، حيث تم تجهيز الوحدات بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية وفقًا للمعايير العالمية في رعاية الأطفال والحالات الحرجة، مضيفًة أن المستشفى تسعى بشكل مستمر إلى تطوير خدماتها الطبية والتشخيصية والعلاجية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال عدد أكبر من الحالات، لافتًة إلى أن الوحدات الجديدة ستدعم قدرة المستشفى على تقديم خدمات متخصصة ومتقدمة للأطفال من مختلف محافظات الجمهورية.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة أبو الريش الياباني مستشفى أبو الريش الياباني مدير مستشفى أبو الريش الياباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

بالصور

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد