بتكلفة 44.247 مليون جنيه.. افتتاح أحدث مشروعات التطوير بمستشفى أبو الريش الياباني

افتتح الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والتجديد بمستشفى "أبو الريش الياباني" لعلاج الأطفال بتكلفة إجمالية بلغت نحو 44 مليون و247ألف جنيه، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لدعم وتطوير مستشفيات جامعة القاهرة، بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

حضر الافتتاح، الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش الياباني، والدكتور شريف الأنوري مدير مستشفي أبو الريش المنيرة، والدكتورة رشا عمار مدير مستشفي أبو الريش المنيرة الأسبق، والدكتور محمد جنينه رئيس قسم الأطفال، والدكتورة سحر محمد شاكر رئيس قسم قلب الأطفال والقسطرة، والدكتور وليد عبد المنعم أستاذ قسم العمارة بكلية الهندسة واستشاري التطوير، ومديرو الوحدات ، ورؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفى، ونخبة من قيادات وأطباء المستشفى.

وتضمنت الافتتاحات، وحدة الرعاية المركزة للقسطرة القلبية بسعة 6 أسره بالدور الخامس، بتكلفة إجمالية بلغت22 مليون و450 ألف حيث تم تجهيزها بعدد 3 أسرة و3 حضانات، وأجهزة التنفس الصناعي، وجهاز موجات صوتية على القلب، وجهاز اشعه، وأجهزه مراقبه المريض وغيرها من الاجهزة اللازمة لتشغيل الوحدة، وهي تُعد من الوحدات المتميزة التي تقدم خدمه طبيه على اعلى مستوى للأطفال حديثي الولادة ذوي الحالات الحرجة ومن المتوقع ان تخدم الوحدة نحو 960 طفلا مريضا سنويًا.

كما تضمنت الافتتاحات كذلك، وحدة الرعاية المركزة جراحة المخ والأعصاب بسعة 5 أسره بالدور الخامس، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون و797 ألف جنيه، وتم تجهيزها بعدد 4 اسرة، وحضانة، وسيرفو، وأجهزة التنفس الصناعي، وجهاز موجات صوتية على القلب، وجهاز أشعه، وأجهزه مراقبه المريض، وغيرها من الأجهزة اللازمة لشغيل الوحدة، وتُعد من الوحدات المتميزة التي تقدم خدمه طبيه على أعلى مستوى للأطفال حديثي الولادة ذوى الحالات الحرجة ومن المتوقع أن تخدم الوحدة نحو 261 طفلا مريضا سنويًا.

واستمع رئيس الجامعة، خلال الجولة الافتتاحية، إلى شرح مفصل من الدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش الياباني، حول الوحدات الجديدة التي تم افتتاحها بالمستشفى والتي تُعد نقلة نوعية في العلاج بمستشفيات جامعة القاهرة، وتُسهم في علاج الكثير من الأطفال حديثي الولادة من ذوي الحالات الحرجة، كما تفقد رئيس الجامعة حديقة كبري مخصصة للأطفال بالدور الثالث.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص إدارة جامعة القاهرة على دعم مستشفى أبو الريش لضمان استمراريته في تقدم خدماته المميزة، موجهًا الدعوة إلى الافراد والهيئات والمجتمع المدني للمشاركة في مساندته إيمانا بدوره في إنقاذ ورعاية آلاف الأطفال سنويًا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن افتتاح الوحدات الجديدة بمستشفى أبو الريش الياباني لعلاج الأطفال، جاء بعد جهود كبيرة تم بذلها من أجل التغلب على الكثير من التحديات من خلال العمل داخل منظومة متعددة الأطراف، لافتًا إلي أن هذا التطوير يأتي في إطار خطة مستشفيات جامعة القاهرة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز دورها المجتمعي في تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للأطفال، بما يعكس مكانة مستشفى أبو الريش الياباني كأحد أهم الصروح الطبية المتخصصة في طب الأطفال في مصر والشرق الأوسط.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن مستشفى "أبو الريش الياباني" يمثل منارة تخصص طب الأطفال في مصر والشرق الأوسط، ويضم كوادر طبية متميزة في كافة التخصصات، ويستقبل كافة الحالات المرضية من الأطفال من جميع الأنحاء من داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تحرص على الاهتمام بالتعليم الطبي، والبحث العلمي، وتقديم الخدمات الطبية بكفاءة مع القياس المستمر لمدى رضاء المرضى عن تلك الخدمات.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا جمال، مديرة مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، عن اعتزازها بافتتاح الوحدات الجديدة بالمستشفى، مؤكدة أن هذه التوسعات تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، حيث تم تجهيز الوحدات بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية وفقًا للمعايير العالمية في رعاية الأطفال والحالات الحرجة، مضيفًة أن المستشفى تسعى بشكل مستمر إلى تطوير خدماتها الطبية والتشخيصية والعلاجية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال عدد أكبر من الحالات، لافتًة إلى أن الوحدات الجديدة ستدعم قدرة المستشفى على تقديم خدمات متخصصة ومتقدمة للأطفال من مختلف محافظات الجمهورية.