أيمن يونس: تقييم حسام حسن ليس بالأسماء.. وحمزة عبدالكريم مثقف كرة

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، دعمه الكامل لمنتخب مصر، مشددًا على أن الجماهير المصرية تقف خلف المنتخب بعيدًا عن محاولات إثارة التعصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "اللي ماسكين السوشيال ميديا عايزين يعملوا حالة من التعصب بين الجماهير، ولكن الشعب المصري كله ورا منتخب مصر في كأس العالم".

وأضاف: "أغلب اللي عايز يظهر إنه أهلاوي أو زملكاوي من اللاعبين بيكونوا سطحيين، وفاكرين إنهم لازم يبقوا زي الجمهور عشان يظهروا والجمهور يمشي وراهم".

وتابع: "شعب مصر أصيل ومحترم، وكله ورا منتخب مصر، وبعدين هو أنت بتقيم المنتخب على اختيارات اللاعبين ولا على النتائج؟".

وواصل: "مصطفى محمد خسارة إنه مش موجود في منتخب مصر، وبرضو أكرم توفيق لاعب مهم وكان من الممكن أن يكون ضمن القائمة بجوار محمد إسماعيل، ولكن الجهاز الفني له وجهة نظر مختلفة وتحترم".

وأشار إلى أن المدير الفني بيكون عايز اللاعبين زي الشطرنج يمشوا على خطته، ومن حقه يختار العناصر اللي تناسب أفكاره الفنية.

وأشاد يونس باختيار بعض العناصر الشابة، قائلًا: "مين مش فرحان بواحد زي حمزة عبد الكريم؟ اختياره في المنتخب قرار رائع من حسام حسن، لأنه بيجهز لاعب للمستقبل، وليه لازم نشوف الحاجات السلبية فقط ومش بنتكلم عن الإيجابيات؟".

واستكمل: "اللي بيني وبين حسام حسن هي النتائج، لو حقق نتائج نتكلم، ولو محققهاش ساعتها نسأل ليه استبعد ده وضم ده".

وأضاف: "ده وقت مصر، ومش لازم نسمع لحد عنده انتماءات أو مصالح، وأقول للناس متقلقوش".

وتحدث عن مجموعة المنتخب، قائلًا: "مجموعة مصر ليست سهلة، وبلجيكا فريق قوي جدًا، ومفيش حاجة اسمها إن مصر كعبها عالي على بلجيكا، وهم جاهزون لتقديم مباراة قوية أمام منتخب مصر".

وأضاف: "إيران منتخب قوي، وآخر 32 مباراة كسب منها 30 لقاء، وليه ثقل كبير، ونيوزيلندا من الفرق العنيدة وعندهم لاعبين محترفين في أوروبا".

وعن أداء المنتخب، قال: "مصر أمام روسيا كانت أعلى من المتوسط، ومن الناحية الجماعية كان الفريق كويس، وعلى المستوى الفردي اطمأنينا على بعض اللاعبين مثل محمد عبد المنعم وحمزة عبد الكريم، ولمساته حلوة وليه شخصية ووجود في الملعب وبيتحرك بشكل مميز، وهو مثقف كرويًا".

وأشاد بعمر مرموش، قائلًا: "مرموش مرعب لأي مدافع، ولما بيلعب تحت المهاجم بيكون خطير جدًا، وتسديداته دائمًا قوية ومؤثرة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "فرحان برحيل آرني سلوت عن ليفربول، لأنه كان عنصريًا مع محمد صلاح، والجماهير دلوقتي بتطالب ببقائه، وكأس العالم سيكون تحديًا كبيرًا له".